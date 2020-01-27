Тегеран, 27 января, 2020, 06:17 — ИА Регнум. Убийство американскими ВС иранского генерал-майора Касема Сулеймани и те комментарии, которыми разразился по этому поводу официальный Вашингтон, свидетельствуют, что США боятся упустить контроль над ситуацией в Евразии. Что означают попытки угрожать убийством не только иранским военным, но и «всем», включая Россию и Китай, рассказывает автор ИА REGNUMСергей Шакарянц.

Иран

Из речи госсекретаря США Майка Помпео, произнесенной по поводу операции против Сулеймани, стало ясно, что США оставляют за собой право применять убийство любых военных и политиков, если они «угрожают свободе» в ее американском понимании. Помпео упомянул в ряду возможных противников для американской атаки также Россию и Китай. Эта заявка американского госсекретаря прошла довольно незаметно, несмотря на свою вызывающую подачу.

Китай просто отмолчался, а со стороны России прозвучало некое напоминание от военных экспертов, что любая военная акция со стороны США на территории России может с высокой вероятностью стать началом глобального конфликта. Почему же официальные лица США считают возможным именно сейчас пускаться в столь безответственные рассуждения о возможности «точечного» терроризма на международном уровне? Возможно, что причина находится в понимании того, что инициатива в Евразии все больше уплывает из рук США.

Читайте статью Сергея Шакарянца «Иран, Россия и Китай формируют события на Ближнем Востоке».