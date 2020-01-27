Москва, 27 января, 2020, 05:29 — ИА Регнум. Казалось бы, уж на XI Гайдаровском форуме собрались такие искушенные политики и экономисты, которые могли бы почуять приближение ответственного момента. Но нет, судьбоносному посланию российского президента Владимира Путина гайдаровские форумчане придали не слишком важное значение. Хотя впоследствии и постарались сделать вид, что все было не так. Какие же вопросы показались участникам форума поважнее президентского послания и почему, рассказывает обозреватель ИА REGNUMАндрей Маленький.

Gaidarforum.ru Участники XI Гайдаровского форума. 15 — 16 января 2020 года

Так получилось, что выступление Путина, которое оказалось столь сенсационным, и заседания первого дня XI Гайдаровского форума совпали по времени. Но мысли поинтересоваться президентским выступлением ни у кого не возникло. Более интересными, вероятно, показались логические построения теперь уже экс-премьер-министра Дмитрия Медведева, рассказывавшего о необходимости поиска нетривиальных путей в нетривиальную эпоху.

Тривиально, но приходится признать, что под эти «песни» ничего прорывного или особо полезного на этом форуме, как и на предыдущих, не произошло. А вот поведение российской элиты, продемонстрировавшей высокий градус политической расслабленности, выглядит весьма показательным.

Читайте статью Андрея Маленького «Куда делось конъюнктурное обоняние гайдаровских сослуживцев?».