Ярославль, 23 января, 2020, 16:55 — ИА Регнум. За зиму 2019 года в Ярославской области охотники застрелили 2135 лосей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области. Лимит на отстрел копытных при этом составлял 2484 особи. Это десятая часть всей популяции лосей на территории Ярославской области.

Yarregion.ru Лось

«Количество добытых особей не повлияет на популяцию животных в нашем регионе. Данный процесс постоянно мониторится специалистами. На основе ежегодных исследований популяций животных формируются квоты на добычу в сезон охоты», — пояснил старший государственный инспектор Ярославской области в области охраны окружающей среды Владимир Сафонов.

До 29 февраля в Ярославской области разрешена добыча пушных животных — лисиц, зайцев, волков, а также охота на енотовидных собак и бобров.