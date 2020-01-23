В Ярославской области завершен сезон охоты на лося
Ярославль, 23 января, 2020, 16:55 — ИА Регнум. За зиму 2019 года в Ярославской области охотники застрелили 2135 лосей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области. Лимит на отстрел копытных при этом составлял 2484 особи. Это десятая часть всей популяции лосей на территории Ярославской области.
«Количество добытых особей не повлияет на популяцию животных в нашем регионе. Данный процесс постоянно мониторится специалистами. На основе ежегодных исследований популяций животных формируются квоты на добычу в сезон охоты», — пояснил старший государственный инспектор Ярославской области в области охраны окружающей среды Владимир Сафонов.
До 29 февраля в Ярославской области разрешена добыча пушных животных — лисиц, зайцев, волков, а также охота на енотовидных собак и бобров.