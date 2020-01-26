Варшава, 27 января, 2020, 01:15 — ИА Регнум. Безобразное поведение польского руководства, переворачивающего с ног на голову всё, что касается отношений с Россией, имеет свои причины в том числе и в излишне мягкой позиции, которую заняла Москва в отношении Варшавы. О том, где берет начало это отношение, рассказывает автор ИА REGNUMМихаил Демурин.

Демонтаж памятника советским воинам. Польша

Польша, которая выбрала для себя социалистический путь развития после Второй мировой войны, стала для СССР равноправным участником социалистического содружества, и вспоминать былые грехи Польши Москве оказалось не слишком удобно. Поэтому ради сохранения авторитета социалистической Польши все предвоенные заигрывания Варшавы с Гитлером были положены под сукно. Также позабыты были и многочисленные польские коллаборационисты, антисемиты, украинофобы.

Даже послевоенная помощь, которую СССР оказал странам Европы, вместо благодарности вызвала у новых социалистических европейцев некоторое чувство превосходства над живущими труднее восточными соседями. Эта позиция, в которой Польша выставляет себя «настоящей» Европой, а Россию — неким кандидатом на высокое звание европейца, и сегодня мешает установить здоровые отношения между двумя странами.

Читайте статью Михаила Демурина «Польский антисоветизм: как СССР и Россия сами удобрили для него почву».