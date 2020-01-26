Европеец истинный и «так себе»: кем видит себя Варшава на московском фоне
Варшава, 27 января, 2020, 01:15 — ИА Регнум. Безобразное поведение польского руководства, переворачивающего с ног на голову всё, что касается отношений с Россией, имеет свои причины в том числе и в излишне мягкой позиции, которую заняла Москва в отношении Варшавы. О том, где берет начало это отношение, рассказывает автор ИА REGNUMМихаил Демурин.
Польша, которая выбрала для себя социалистический путь развития после Второй мировой войны, стала для СССР равноправным участником социалистического содружества, и вспоминать былые грехи Польши Москве оказалось не слишком удобно. Поэтому ради сохранения авторитета социалистической Польши все предвоенные заигрывания Варшавы с Гитлером были положены под сукно. Также позабыты были и многочисленные польские коллаборационисты, антисемиты, украинофобы.
Даже послевоенная помощь, которую СССР оказал странам Европы, вместо благодарности вызвала у новых социалистических европейцев некоторое чувство превосходства над живущими труднее восточными соседями. Эта позиция, в которой Польша выставляет себя «настоящей» Европой, а Россию — неким кандидатом на высокое звание европейца, и сегодня мешает установить здоровые отношения между двумя странами.
Читайте статью Михаила Демурина «Польский антисоветизм: как СССР и Россия сами удобрили для него почву».