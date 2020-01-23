Ярославль, 23 января, 2020, 16:42 — ИА Регнум. Бывшего директора департамента госжилнадзора Ярославской области Елену Скоробогатову подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Yarregion.ru Елена Скоробогатова

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Скоробогатова была арестована в ноябре 2019 года по подозрению в присвоении и растрате денежных средств. Она обвинялась в том, что фиктивно устроила на работу своего знакомого.

О том, что в отношении бывшей чиновницы возбуждено еще одно дело, стало известно в ходе суда по продлению ареста. 20 января суд продлил срок содержания Скоробогатовой под стражей еще на два месяца.

В чем именно заключалось злоупотребление полномочиями, в суде не пояснили. Можно лишь предположить, что речь идет о ситуации с фальсификацией собраний жителей Переславля-Залесского о переходе в новые управляющие компании. Именно после этого скандала Елена Скоробогатова и была отправлена в отставку. Сейчас оба уголовных дела объединены в одно производство. Еще два бывших чиновника департамента подозреваются во взяточничестве.