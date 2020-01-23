Иерусалим, 23 января, 2020, 16:38 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин на церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда в Израиле рассказал о поразившем его факте из истории блокады. Церемония открытия памятника состоялась сегодня, 23 января.

Kremlin.ru Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху открыли памятник жителям и защитникам блокадного Ленинграда «Свеча памяти»

Российский лидер рассказал, что всего несколько дней назад он работал с документами и обнаружил, что в дни блокады жители Ленинграда сдали для нужд фронта 144 тонны крови. Путина этот факт поразил. Люди, в отсутствие еды, воды, тепла и света, невзирая на беды, совершали подвиги, продолжали трудиться и даже заниматься искусством и наукой.

«Непокоренный Ленинград стал настоящей легендой о величии силы духа и веры в победу его жителей — вершиной человеческого достоинства», — подчеркнул президент России.