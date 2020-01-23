Ярославль, 23 января, 2020, 15:53 — ИА Регнум. Директором ярославского театра драмы имени Федора Волкова назначен Айрат Тухватуллин. Об этом сообщает официальный сайт театра.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, работу в театре Тухватуллин начал еще в октябре 2019 года, однако его официальное назначение состоялось только в январе 2020. Этому предшествовала смена всего руководства театра — в августе художественным руководителем был назначен Сергей Пускепалис. Прежние худрук и директор Евгений Марчелли и Алексей Туркалов лишились своих постов после конфликта в театре.

Айрат Рашитович Тухватуллин родился 22 сентября 1976. Выпускник продюсерского факультета ГИТИСа, имеет большой опыт работы управления театром. Работал в общественной организации «Гранд Гала Продакшн», где организовал гастрольные туры «Илзе Лиепы и Звезд русского балета» по России и миру, гастроли «Государственного балета Нанси и Лотарингии» с участием звезд театра Гранд Опера в Большом театре. В течение 10 лет успешно возглавлял частный театр, в котором играли Михаил Ефремов, Дмитрий Харатьян, Александр Балуев, Гоша Куценко и многие другие. Работал заместителем директора в Театре Сергея Безрукова, после чего учредил собственное агентство — «Международное театральное агентство «Интерстейдж», где работал над организацией гастролей российских, итальянских и американских театральных трупп, а также показов спектаклей в рамках «Международного фестиваля им. А.П. Чехова». В 2017—2019 годах был директором московского «Театра Луны».