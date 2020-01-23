Ярославль, 23 января, 2020, 15:39 — ИА Регнум. Ярославский бизнесмен Вагинак Погосян имеет право заниматься ремонтом и содержанием дорог. Это указано в решении Рыбинского городского суда об условно-досрочном освобождении предпринимателя.

Pixabay.com Молоток судьи

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года фирма Погосяна выиграла аукцион на содержание дорог в Ярославле. При это в 2015 году бизнесмен был осужден на полтора года в колонии-поселении за мошенничество при исполнении госконтракта по содержанию дороги. Суд запретил Погосяну заниматься деятельностью в этой сфере в течение трех лет после освобождения.

Однако уже 1 февраля 2016 года Погосян был освобожден условно-досрочно.

«ПогосянаВ.В. от отбывания дополнительного наказания в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с ремонтом и содержанием улично-дорожной сети, назначенного на срок три года по приговору от 24 июня 2015 года, освободить полностью», — сказано в решении суда.

Интересны обстоятельства освобождения по УДО. Предприниматель прибыл в колонию-поселение города Рыбинска 10 сентября 2015 года. С 18 сентября по 1 октября «осужденному Погосяну В.В. был предоставлен выезд за пределы ИУ на срок, равный времени ежегодного оплачиваемого отпуска». Со 2 октября он находился на лечении. А 5 ноября «осужденному предоставлено право проживания на арендованной территории», то есть за пренделами колонии-поселения. Иначе говоря, в самой колонии предприниматель находился всего неделю. Но администрация сделала уверенный вывод: бизнесмен встал на путь исправления.

«Осужденный Погосян В.В. всегда своевременно является для регистрации в дежурную часть колонии-поселения четыре раза в месяц по средам не позднее 18.00. С 6.11.2015 г. Погосян В.В. трудоустроен на должность менеджера по снабжению в ООО «данные изъяты». Согласно представленных документов Погосян В.В. зарекомендован себя как грамотный, инициативный организатор процесса менеджмента предприятия. Ему поручаются ответственные задания по реализации услуг фирмы, заключению сделок по поставкам продукции. Благодаря его профессиональны качествам и организаторским способностям, экономические показатели фирмы улучшаются. Нарушений трудовой дисциплины Погосяном В.В. за период работ допущено не было, политически грамотен и морально устойчив», — говорится в решении суда об условно-досрочном освобождении.

Суд указал на то, что в содеянном бизнесмен раскаялся, а ущерб областному бюджету возместил. Таким образом предприниматель уже с зимы 2016 года может заниматься работами по ремонту и содержанию дорог, вопреки первоначальному решению суда по уголовному делу о мошенничестве.