Рыбинский суд снял с бизнесмена Погосяна запрет ремонтировать дороги
Ярославль, 23 января, 2020, 15:39 — ИА Регнум. Ярославский бизнесмен Вагинак Погосян имеет право заниматься ремонтом и содержанием дорог. Это указано в решении Рыбинского городского суда об условно-досрочном освобождении предпринимателя.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года фирма Погосяна выиграла аукцион на содержание дорог в Ярославле. При это в 2015 году бизнесмен был осужден на полтора года в колонии-поселении за мошенничество при исполнении госконтракта по содержанию дороги. Суд запретил Погосяну заниматься деятельностью в этой сфере в течение трех лет после освобождения.
Однако уже 1 февраля 2016 года Погосян был освобожден условно-досрочно.
Интересны обстоятельства освобождения по УДО. Предприниматель прибыл в колонию-поселение города Рыбинска 10 сентября 2015 года. С 18 сентября по 1 октября «осужденному Погосяну В.В. был предоставлен выезд за пределы ИУ на срок, равный времени ежегодного оплачиваемого отпуска». Со 2 октября он находился на лечении. А 5 ноября «осужденному предоставлено право проживания на арендованной территории», то есть за пренделами колонии-поселения. Иначе говоря, в самой колонии предприниматель находился всего неделю. Но администрация сделала уверенный вывод: бизнесмен встал на путь исправления.
Суд указал на то, что в содеянном бизнесмен раскаялся, а ущерб областному бюджету возместил. Таким образом предприниматель уже с зимы 2016 года может заниматься работами по ремонту и содержанию дорог, вопреки первоначальному решению суда по уголовному делу о мошенничестве.