Калуга, 23 января, 2020, 15:24 — ИА Регнум. Министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев рассказал о мерах, которые принимаются в образовании региона, комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru Министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев

Для работников образования важно внимание президента РФ к вопросам демографической политике и, в частности, открытию новых мест в детских садах. В период с 2018 по 2019 год в Калужской области создано 1105 мест для детей в возрасте до трёх лет. В 2020—2021 году в регионе планируется открыто ещё 1290 мест, и тем самым к концу 2021 года будет обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до трёх лет.

«Президент России отметил, что не позднее 1 сентября 2023 года младшие школьники по всей стране должны быть обеспечены бесплатным качественным горячим питанием. В этой связи, в Калужской области в большинстве муниципальных районов ученики с 1 по 4 класс обеспечены бесплатными завтракамм. Одновременно глава государства сказал о выплате пяти тысяч рублей классным руководителям из федерального бюджета. При этом Путин отметил, что все региональные выплаты будут сохранены. В настоящее время в Калужской области мы выплачиваем классному руководителю три тысячи рублей из расчета на полный класс (25 человек в классе городской школы, 16 — в сельской школе). Если количество учеников меньше, то сумма выплачивается пропорционально фактическому количеству учеников», — сказал Александр Аникеев.

Как утверждают калужские учителя в настоящее время в классах, как правило, более 25 человек. К примеру, в начальных классах средней школе №31 более 30 учеников, но учителям городское управление образования пока не собирается платить больше.