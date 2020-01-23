Пермь, 23 января, 2020, 13:26 — ИА Регнум. В пермской частной филармонии «Триумф» состоится показ перформанса «Жизнь с Пикассо», об этом 23 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Афиша «Жизнь с Пикассо»

Произведение будет представлено в рамках IV всероссийского фестиваля фламенко Flamenco-weekend 2020.

Музыкально-хореографический перформанс «Жизнь Пикассо» основан на книге Франсуазы Жило «Моя жизнь с Пикассо».

«Десять лет с тем, кто не жалел своих любимых. Она была молода тогда, когда он старел. Её собственный талант, высокая самооценка и стойкая тяга к искусству, которое было спасением. Пикассо поначалу сравнивал ее с прекрасным цветком, а позже она в скандальной книге назвала гения «синей бородой», — отметили в пресс-службе филармонии, выделяя важную мысль в произведении Жило.

Спектакль будет показан зрителям 25 января в 21:00 по местному времени в частной филармонии «Триумф». Хореографами и исполнителями ролей в перформансе выступят Алена Трунова и Владимир Кирьянов. Музыка Алексея Стародубцева.