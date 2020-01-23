Семилуки, Воронежская область, 23 января, 2020, 13:16 — ИА Регнум. 41-летний ранее судимый житель Воронежской области пытался убить свою сожительницу, в итоге спалил дом, сама женщина получила ожоги. Уголовное дело в отношении мужчины передано в суд, сообщила 23 января корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Елена Мануковская.

СУ СКР по Воронежской области Фото с места преступления

По версии следствия, вечером 11 марта 2019 года в селе Девица Семилукского района, в частном домовладении, мужчина и женщина — сожители поссорились. Мужчина, находившийся в состоянии опьянения, решил убить подругу: он принёс из гаража канистру с бензином, облил им женщину, постельные принадлежности, а затем поджёг. Женщину спасли её отец и сын, которые прибежали на крики, они же и вызвали врачей.

Пострадавшая получила ожоги, вред, нанесённый её здоровью, оценивается как средней тяжести. Огонь уничтожил дом и имущество на сумму около 1,5 млн рублей.

Мужчина был задержан, а затем арестован. Выяснилось, что он уже имел судимость за имущественные преступления и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Сам он в ходе следствия вину частично признал. В настоящее время утверждено обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.