Мэрия Ярославля борется с незаконными ларьками на землях ТСЖ
Ярославль, 23 января, 2020, 13:15 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля намерена добиться сноса ларьков, установленных на землях товариществ собственников жилья. Об этом на заседании комиссии по экономике муниципалитета рассказала начальник управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии Наталия Скорюкова.
Депутаты рассматривали работу городских властей по сносу незаконных ларьков. Лидеры в этом — земли ТСЖ, которые заключают договоры с предпринимателями. Таким образом предприниматели не платят аренду в бюджет города, а сами ларьки не соответствуют нормам, которые приняты городскими властями.
На заседании комиссии пришла жительница дома 37 на проспекте Фрунзе Виктория Скрипаль, которая рассказала, что ряд жителей недовольны установкой ларьков на придомовой земле. Люди подозревают, что они оплачивают электроэнергию, которой пользуются предприниматели. Несмотря на поддержку администрации района, добиться сноса павильонов жители не могут. Об этом случае говорила и Скорюкова.
Депутаты рекомендовали мэрии Ярославля продолжить борьбу с незаконными ларьками.