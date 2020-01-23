Ярославль, 23 января, 2020, 13:15 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля намерена добиться сноса ларьков, установленных на землях товариществ собственников жилья. Об этом на заседании комиссии по экономике муниципалитета рассказала начальник управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии Наталия Скорюкова.

Ларьки в Ярославле

Депутаты рассматривали работу городских властей по сносу незаконных ларьков. Лидеры в этом — земли ТСЖ, которые заключают договоры с предпринимателями. Таким образом предприниматели не платят аренду в бюджет города, а сами ларьки не соответствуют нормам, которые приняты городскими властями.

«Позиция мэрии — данные земельные участки выделены многоквартирным домам для благоустройства прилегающей территории. Поэтому мы обращаемся в суд, чтобы он разъяснил нам эту ситуацию. В настоящее время вынесено два решения по Московскому проспекту у дома 100, суд поддержал мэрию. Но судебная практика складывается не из одного решения, суды идут», — рассказала Наталия Скорюкова.

На заседании комиссии пришла жительница дома 37 на проспекте Фрунзе Виктория Скрипаль, которая рассказала, что ряд жителей недовольны установкой ларьков на придомовой земле. Люди подозревают, что они оплачивают электроэнергию, которой пользуются предприниматели. Несмотря на поддержку администрации района, добиться сноса павильонов жители не могут. Об этом случае говорила и Скорюкова.

«Пример по проспекту Фрунзе, что делает один из председателей ТСЖ. Как раз и происходит, что на договорных личных отношениях. С кого сколько захотел, столько и взял. Куда пойдут эти средства — непонятно, на личное обогащение или на развитие дома, или какого-то подъезда. Непрозрачность в этом бизнесе, поэтому было принято решение обратиться в суд», — сказала Наталия Скорюкова.

Депутаты рекомендовали мэрии Ярославля продолжить борьбу с незаконными ларьками.