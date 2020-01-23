Санкт-Петербург, 23 января, 2020, 13:10 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области вступили в активную фазу подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в четверг, 23 января, заявил глава региона Александр Дрозденко на заседании областного правительства.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Мотопробег в Ленобласти к Дню Победы (фото 2017 года)

В частности, к юбилейной дате все крупные мемориальные комплексы будут закреплены за шефами, а все города воинской славы и воинской доблести России пригласят принять участие в областной Эстафете Вечного огня в память о Великой Победе.

По словам Александра Дрозденко, шефства над крупными памятниками, посвященными Великой Отечественной войне, должны взять как региональные предприятия так и организации. Они должны привести в порядок братские захоронения и мемориальные комплексы к празднованию 75-летия Победы.

Органы исполнительной власти Ленинградской области совместно с администрациями муниципальных образований должны подготовить все необходимые мероприятия в рамках Года Победителей, в том числе по чествованию ветеранов Великой Отечественной войны.

«Планируется, что первое награждение памятной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов» в Ленинградской области состоится перед Днём защитника Отечества. Всего перед 9 мая эту медаль получат более 15 тысяч ленинградцев», — отметили в областном правительстве.

Помимо памятной медали, в апреле 2020 года отдельным категориям граждан будет предоставлена единовременная денежная выплата в размерах, аналогичных размерам единовременной денежной выплаты в Санкт-Петербурге.

«В 2019 году 25 ветеранов улучшили жилищные условия. В 2019 году из средств областного бюджета проведен ремонт 86 жилых домов ветеранов», — подчеркнули в пресс-службе.

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Откроется Год памяти и славы 2020 в Ленобласти Всероссийской акцией памяти «Блокадный хлеб». В понедельник, 27 января, в День снятия блокады Ленинграда, во всех районах Ленобласти волонтеры будут знакомить жителей региона с историческими фактами о блокаде — они раздадут листовки, продемонстрируют блокадный паёк самого тяжелого для жителей Ленинграда 1941 года.

Во всех школах Ленинградской области пройдет урок памяти, на котором учащимся расскажут о блокаде, поделятся с ними важными историческими фактами, связанными с жизнью блокадников. «Главная цель акции — сохранить память о трагедии, с которой столкнулись жители Ленинграда», — отметили в обладминистрации.

Всего в течение 2020 года пройдет более 180 мероприятий, посвящённых памятным событиям. Одно из них — Эстафета Вечного огня в память о Великой Победе.

На заседании областного правительства 23 января губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил подготовить письменное обращение в Оргкомитет «Победа» и администрацию президента об организации и проведении в Ленинградской области Эстафеты Вечного огня по Дороге жизни с участием делегаций всех городов воинской славы России.

«Делегации примут участие в Эстафете в Ленинградской области, а затем уедут на празднование в Москву: такая схема предварительно одобрена. Акцию нужно готовить уже сейчас с участием всех комитетов, ветеранских организаций, волонтеров», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Планируется, что Эстафета с участием представителей городов воинской славы проедет по памятным местам времен Великой Отечественной войны и финиширует у комплекса «Разорванное кольцо».

В регионе также работают над привлечении молодежи к празднованию юбилея Великой Победы. Александр Дрозденко поручил комитету Ленинградской области по туризму и комитету общего и профессионального образования в ближайшее время разработать туристические маршруты и организовать для молодежи экскурсии по местам боевой славы.

«Мы должны провезти школьников и студентов по всем памятным местам, местам знаковых сражений Великой Отечественной войны на территории области. Молодежь должна знать и помнить историю родной страны», — подчеркнул Дрозденко.

Помимо этого, глава региона предложил рассмотреть возможность организации экскурсий для детей на мемориалы и в другие регионы — Мамаев курган в Волгограде, Поклонную гору в Москве, Брестскую крепость.

По информации комитета Ленинградской области по туризму, уже разработана программа, охватывающая экскурсиями в дни празднования 75-летия Победы более 4 тысяч школьников Ленинградской области.

Как отметил Александр Дрозденко, власти Ленобласти договорились с Петербургом о квоте на параде Победы на Дворцовой площади 9 мая 2020 года для школьников и ветеранов Ленинградской области.