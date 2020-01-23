Калуга, 23 января, 2020, 16:30 — ИА Регнум. В Калужской области финансирование всероссийского проекта по благоустройству малых городов и исторических поселений в 2020 году будет осуществлено за счет федерального и областных бюджетов и составит 411,8 млн рублей. Об этом 23 января сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Егора Виркова.

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Для участия в конкурсе по благоустройству будут представлены проекты от городов Балабаново, Боровск, Жуков, Кондрово, Людиново, Малоярославец и Сухиничи. Проекты выполнены в сотрудничестве с центром компетенций по вопросам городской среды «ТОЛК». Так, на конкурс по городскому благоустройству Боровск представит проект восстановления исторического вида площади Ленина, бывшей площади Екатерининской. В Балабаново оборудуют берега пруда на реке Страдаловка. Туристический маршрут «Легенды Угорского Завода» появится в исторической части Жукова. В Кондрово планируется обустроить набережную реки Шаня и дом Щепочкина. В Людиново займутся благоустройством набережной озера Ломпадь, а Сухиничи — городскими родниками. В Малоярославце пройдёт реконструкция Сквера 1812 года.

Напомним, 57 муниципальных образований Калужской области, в которых проживают свыше тысячи человек, намерены в 2020 году принять участие в программе «Формирование комфортной городской среды».