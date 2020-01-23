Ярославль, 23 января, 2020, 12:07 — ИА Регнум. Департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области подал иск в арбитражный суд об изъятии у собственника Дома Чарышникова, также известного как костел. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте.

Дом Чарышникова в Ярославле

Накануне на ужасающее состояние памятника федерального значения обратил депутат муниципалитета Ярославля Сергей Зубов.

«Объект культурного наследия находится в состоянии, которое иначе как угрожающим его утратой не назовёшь. В окнах, зияющих пустотой, видно небо. Что сохранилось внутри дома, учитывая отсутствие крыши, догадаться не сложно. Невольно вспоминается фраза из фильма «Бриллиантовая рука»: «Стамбул — город контрастов». Вспоминается потому, что эти развалины находятся за ТЦ «Флагман», рядом с новостройками, в буферной зоне ЮНЕСКО», — написал на своей странице в Facebook Сергей Зубов.

Как сообщили в департаменте, в адрес собственника объекта культурного наследия чиновники неоднократно направляли предписания о необходимости сохранения здания. Но исполнены они не были.

«Владелец объекта был оштрафован, в том числе за неисполнение предписаний, но никаких действий, чтобы сберечь памятник, так и не предпринял», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте охраны объектов культурного наследия.

Пока что информации об иске в картотеке арбитражных дел нет. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.