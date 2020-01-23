Париж, 23 января, 2020, 11:26 — ИА Регнум. В сети появились шпионские фото модели Citroen С4 в версии Cactus. Снимки размещены на сайте Motor1.

Motor1 Citroen С4 в новой версии

Несмотря на то, что в прошлом году в Citroen заявили, что второго поколения модели C4 в версии Cactus не будет, тем не менее в одном из интервью, руководитель автокомпании Ксавье Пежо подтвердил, что замена Citroen С4 все же разрабатывается. Впрочем она может не получить наименование Cactus.

Разрабатываемая модель будет отличаться более консервативным подходом к дизайну. Вместе с тем, авто не будет обычным кроссовером. Оно будет иметь вид отличный от своих конкурентов.

Построена новая машина будет на улучшенной платформе CMP от концерна PSA Group. Эта же платформа используется кроссовером Peugeot 2008.

На данной платформе можно будет создать авто с дизельными, бензиновыми, гибридными и полностью электрическими агрегатами.

Представленный на фото прототип вполне может иметь электромотор, поскольку сзади у него отсутствует выхлопная труба. Это предположение подтверждает и предупреждающая наклейка на заднем правом окне, в которой говорится о том, что внутри машины находится литий-ионный аккумулятор.

Сообщается, что автомобиль дебютирует до конца 2020 года.

Ранее в компании Citroen сменился гендиректор. Им стал Венсан Кобэ, который до своего назначения занимал должность заместителя генерального директора марки.

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