Ярославль, 23 января, 2020, 11:21 — ИА Регнум. Контракт на содержание дорог Ярославля в первом квартале 2020 года на 6,2 млн рублей выиграла фирма «Ярдорремстрой», принадлежащая предпринимателю Вагинаку Погосяну. Погосян в 2015 году был осужден на 1,5 года лишения свободы за мошенничество при исполнении контракта на содержание областных дорог. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ямы в Ярославле

Бизнесмен обвинялся в присвоении 17,4 миллионов рублей, выделенных из средств областного бюджета на антигололёдную обработку Юбилейного моста и ведущей к нему дороги в Ярославле. Приговором суда Погосяну также было запрещено заниматься деятельностью, связанной с ремонтом и содержанием улично-дорожной сети, сроком на 3 года. В 2016 году Погосян был освобожден условно-досрочно. Начиная с этого времени об Эдуарде Погосяне было почти ничего неизвестно в качестве подрядчика по государственным и муниципальным контрактам.

Однако, как выяснилось, уже в 2019 году фирма «Ярдорремстрой» начала активно работать с бюджетными деньгами. По данным портала госзакупок, за прошедший год компания заключила 5 контрактов на 52 млн рублей. Причем крупнейшим заказчиком стало «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля, то есть мэрия. Компания занималась благоустройством дворов во Фрунзенском и Кировском районах Ярославля по губернаторской программе «Решаем вместе!» на общую сумму более 45 млн рублей. Интересно, что контракт на работы в Кировском районе не исполнен до сих пор.

Кроме мэрии Ярославля заказчиками компании Погосяна стали администрации Ярославского и Большесельского районов. Конечно, никаких формальных препятствий к участию и победе в торгах у «Ярдорремстроя», видимо, нет. Однако сам факт «возвращения» скандально известного предпринимателя на ярославские дороги уже насторожил общественность.