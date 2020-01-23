Боровск, Калужская область, 23 января, 2020, 12:07 — ИА Регнум. В Калужской области исполняющего обязанности руководителя бюро медико-социальной экспертизы в Боровском районе подозревается в том, что в октябре 2019 года получила взятку в размере 30 тысяч рублей за установление бессрочной инвалидности третьей группы. Об этом 23 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

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В настоящее время следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении подозреваемой. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Следствием собрана доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Обвиняемой во взяточничестве чиновнице грозит лишение свободы до шести лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.