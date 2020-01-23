Калуга, 23 января, 2020, 15:12 — ИА Регнум. Самые подробные сведения о 60 уникальных территориях региона помещены в первом томе нового издания «Памятники природы Калужской области», сообщили 23 января корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Admoblkaluga.ru Вышел в свет первый том книги «Памятники природы Калужской области»

Работать над книгой калужские экологи начали ещё в 2011 году. Новое издание иллюстрировано красочными фотографиями наиболее ценных природных объектов региона, а их текстовые описания дополнены схемами. В Калужской области насчитывается более 140 памятников природы, но в книгу вошли только те, которые уже паспортизированы и поставлены на кадастровой учёт. Среди них — болотистые местности с уникальной экосистемой, лесные массивы и водопады. Учёные уже приступили к работе над вторым томом и ждут от жителей области предложений по включению в него ранее неизвестных уголков природы калужского края.

Сборник «Памятники природы Калужской области» представляет интерес не только для экологов и краеведов, но и широкого круга читателей. С новым издание можно будет познакомиться в библиотеках области и в учебных заведениях.