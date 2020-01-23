Санкт-Петербург, 23 января, 2020, 10:20 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в четверг, 23 января, примет участие в торжественной церемонии открытия памятника героическим защитникам и жителям блокадного Ленинграда «Свеча памяти» в Иерусалиме (Израиль).

Gov.spb.ru Александр Беглов на встрече с ветеранами и блокадниками в Израиле

В ходе своего визита Беглов, возглавляющий официальную делегацию Петербурга, встретился с ветеранами Великой Отечественной войны и блокадниками, проживающими в Израиле. Сегодня в этой стране живет более 1500 человек, переживших блокаду Ленинграда.

«Ленинград выстоял в страшные годы блокады благодаря мужеству его жителей и защитников. Мы благодарны вашему поколению. Где бы вы ни жили, вы все для нас — родные и близкие люди», — заявил Александр Беглов на встрече с блокадниками.

В своем выступлении он заявил о необходимости последовательно отстаивать правду о войне, использовать каждый повод, чтобы напоминать миру о Холокосте, о трагедии Ленинграда.

Именно таким поводом, по мнению губернатора, станет и открытие монумента «Свеча Памяти» в Иерусалиме. Этот памятник напоминает и о блокаде Ленинграда, и о трагедии еврейского народа. В основание памятника заложена капсула с землей с Пискаревского мемориального кладбища.

Живущая в Израиле житель блокадного Ленинграда Эмилия Ларина в ответном слове сказала, что всегда мечтала о таком памятнике. «Для нас он будет местом, куда мы поведем внуков, чтобы рассказать о трагедии блокадных 900 дней», — сказала блокадница.

Губернатор Петербурга вручил израильским блокадникам юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.».

В ответ сын жителя блокадного Ленинграда, председатель Союза ветеранов Второй мировой войны — борцов против нацизма Абрам Гринзайд от имени ветеранов Израиля вручил членам делегации Санкт-Петербурга памятную медаль в честь 75-летия Победы.

«В столице Израиля, городе трех религий, открывается памятник героям, отстоявшим Ленинград. Это очень важно для нас. Благодарю всех, кто причастен к его созданию и установке», — сказал Абрам Гринзайд.