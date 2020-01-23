Бузулук, Оренбургская область, 23 января, 2020, 08:50 — ИА Регнум. В Бузулуке Оренбургской области собственник квартиры в историческом доме после проведенного капитального ремонта на фасаде здания прорубил оконные проемы. В результате отремонтированный дом имеет обезображенный облик, а Фонд модернизации ЖКХ региона принял решение о прекращении гарантийного периода на проведенные работы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе фонда.

Пресс-служба Фонда модернизации ЖКХ Оренбургской области Фасад с прорубленными оконными проемами

Дому № 46 по ул. Кирова в Бузулуке более ста лет. Здание имеет богатую историю, но объектом культурного наследия не является. Во время Великой Отечественной войны здесь находился штаб 348-й стрелковой дивизии, которая отправилась защищать Москву. Директор Бузулукского краеведческого музея Сергей Колычев считает — можно со стопроцентной вероятностью утверждать, что в доме бывали маршал Советского Союза Клим Ворошилов и генерал-майор, дважды Герой Советского Союза Дмитрий Лелюшенко, когда осенью 1941 года инспектировали готовность дивизии.

В Фонде модернизации ЖКХ Оренбуржья отметили, что ремонт проводился в 2018 году. Работы обошлись в 750 тыс. рублей. Исторический облик старались сохранить максимально. По просьбам ценителей истории сохранили деревянную дверь.

После капремонта жильцы одной из квартир прорубили глухую стену и установили два окна. По оценке специалистов, сделана работа небрежно, а при прорубке стены повредили кирпичную кладку.

На место выезжали чиновники мэрии Бузулука. Администрация даст правовую оценку действиям собственника, который провел перепланировку.

Пресс-служба Фонда модернизации ЖКХ Оренбургской области Исторический дом до ремонта

Пресс-служба Фонда модернизации ЖКХ Оренбургской области Отремонтированное здание