«Сохраняем память о Холокосте»: Путин в Израиле — трансляция
Президент РФ Владимир Путин уже вылетел из Сочи в Израиль для участия в мероприятиях в рамках международного форума «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом».
Цитата из канала «Вы слушали Маяк».
Израиль и РФ подписали договор об усыновлении, работу над которым вели три года, это исторический документ — министр экологии и по делам Иерусалима Зеев Элькин.
Цитата из канала bbbreaking.
По решению Генеральной Ассамблеи ООН 27 января — день освобождения советскими войсками концентрационного лагеря Освенцим в 1945 году — объявлен Международным днём памяти жертв Холокоста.
В 2015 году, в день 70-й годовщины освобождения советскими войсками узников концентрационного лагеря Освенцим Владимир Путин посетил Еврейский музей и центр толерантности.
«Трудно представить, что настоящие фабрики смерти, массовые расстрелы и депортации стали страшной реальностью XX века, что они были расчётливо и хладнокровно организованы в цивилизованной, как тогда казалось, Европе, именно хладнокровно организованы, спланированы», — сказал он тогда.
Владимир Путин высказывался о Холокосте в 2015 году:
«Таким преступлениям, как Холокост, нет и не может быть срока давности. Им нет ни прощения, ни забвения. Любые попытки замолчать эти события, исказить, переписать историю недопустимы и безнравственны».
По материалам Нюрнбергского процесса, в Европе в период Холокоста было убито шесть миллионов евреев.
В Еврейском музее и центре толерантности. Выставка «Человек и катастрофа», посвящённая массовому уничтожению нацистами узников концентрационных лагерей. Цитата с сайта Кремля.
Владимир Путин в 2015 году после посещения в день 70-й годовщины освобождения советскими войсками узников концентрационного лагеря Освенцим Еврейского музея и центра толерантности:
Президент России Владимир Путин прибывает в Тель-Авив на 5-й Всемирный форум по Холокосту, который посвящен 75-летию освобождения Освенцима и Международному дню памяти жертв Холокоста.
Очки убитых в Освенциме. (сс) Bundesarchiv.
Более полумиллиона евреев воевали в Красной армии, свыше 40 тысяч — сражались в партизанских отрядах. Практически каждый третий (27 процентов) пошёл на фронт добровольцем. И почти 200 тысяч погибли в боях за Отечество.
Самолёт Президента России приземлился в Израиле.
Американский президент Дональд Трамп не прилетел на Международный форум «Сохраняем память о Холокосте». Он выбрал другое мероприятие — участие в марше против абортов, а на форум делегирован вице-президент Майк Пенс.
Цитата из канала «Вы слушали Маяк»
Борт № 1 России и борт № 2 США встретились в аэропорте Бен-Гурион. Цитата из видео «Вы слушали Маяк».
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 23 января примет участие в открытии памятника героическим защитникам и жителям блокадного Ленинграда «Свеча памяти» в Иерусалиме. В Израиле живет более 1500 человек, переживших блокаду Ленинграда.
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Президент РФ Владимир Путин прибыл в Израиль. Визит главы государства в эту страну будет однодневным.
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Визит Путина в Израиль начался.
Путин в Израиле. Цитата из видео.
Первая встреча у Путина в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Нетаньяху. Она начнётся примерно через полчаса в резиденции израильского премьера. Для украшения хозяева выбрали не цветы, а кадки с мандаринами. Цитата из канала «Вы слушали Маяк».
Напомним, 29 января 2018 года Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху приняли участие в мероприятии, посвящённом Международному дню памяти жертв Холокоста и годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Они присутствовали на презентации нового российского художественного фильма «Собибор». Картина Константина Хабенского рассказывает о восстании в концлагере и подвиге советского офицера Александра Печерского.
Президенту России Владимиру Путину сегодня в Иерусалиме вручат «Награду друзей Израиля». В лице главы нашей страны будет награждён «народ России, спасший множество евреев во время Второй мировой войны».
Цитата из канала dimsmirnov175.
Незапланированное мероприятие российского президента Владимира Путина в Иерусалиме. Глава государства встретится с родственниками Леона Фельдгендлера и передаст им Орден Мужества. Гражданин Польши Леон Фельдгендлер — одиниз руководителей восстания в лагере смерти Собибор.
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Глава МИД Израиля Кац — Путину: «Хочу вас поблагодарить за то, что Красная армия освободила концлагерь Аушвиц. Я лично хочу поблагодарить вас за освобождение Аушвица, потому что моя мать была в этом концлагере. Мы, те, кто были освобождены, знаем, кто это сделал».
Цитата из канала dimsmirnov175.
Для журналистов израильских СМИ, ожидающих встречу Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху, главная новость — не памятные мероприятия памяти Холокоста, не Сирия, Иран или Ливия. Все они ждут от визита президента России только одного — помилования Наамы Иссахар, поделились наблюдениями журналисты в канале «Вы слушали Маяк».
Как уже сообщало ИА REGNUM, женщину задержали в аэропорту Шереметьево в апреле 2019 года. 25-летняя израильтянка летела из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. Служебная собака обнаружила в ее багаже наркотики, при обыске в рюкзаке оказалось почти 10 граммов гашиша.
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Путина ждут в резиденции премьера Израиля: Переговоры с Нетаньяху — первый пункт сегодняшней программы.
Нетаньяху с женой перед встречей с Путиным. Цитата из видео.
Путин подарил букет цветов жене Биньямина Нетаньяху — Саре. Цитата из видео.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Путина за тёплые и смелые связи.
Нетаньяху — Путину: «Я и моя супруга Сара рады приветствовать вас в нашей резиденции».
Президент России Владимир Путин на иврите поблагодарил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за приглашение:
«У нас у всех большая миссия сегодня: вспомнить о жертвах Холокоста».
Владимир Путин: «У нас всех большая миссия сегодня — вспомнить о жертвах Холокоста».
Цитата из видео с официальной встречи.
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину, который сегодня, 23 января, прибыл в Израиль с однодневным визитом. Слова благодарности за освобождение Красной армией концлагеря Аушвиц глава израильского внешнеполитического ведомства произнёс, встречая российского лидера у трапа самолёта в аэропорту Тель-Авива.
Подробности в материале: Глава МИД Израиля поблагодарил Путина за освобождение Освеница
Глава израильского МИДа Исраэль Кац лично поблагодарил Путина за освобождение Освенцима: «Моя мать, находившаяся в Освенциме, была спасена Красной Армией».
Зеленский не пойдет на Всемирный форум памяти жертв Холокоста в Израиле. По словам президента Украины, на форуме ограниченное число мест и туда «трудно попасть многим из тех, кто пережил эту страшную трагедию».
«Решили передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям», — написал Зеленский в Facebook.
Сегодня, 23 января, президенту России Владимиру Путину, который находится с однодневным визитом в Израиле, будет вручена «Награда друзей Израиля». Об этом сообщил председатель совета директоров музея «Друзья Сиона»МайкЭванс.
Читайте подробнее: Путин станет почётным «Другом Израиля»
27 января 1945 года советские солдаты освободили узников Освенцима. По решению Организации Объединённых Наций, именно этот день стал вечным напоминанием о злодеяниях нацистов, о чудовищных преступлениях, которые невозможно, нельзя ни оправдать, ни простить, — стал олицетворением нашей общей памяти и скорби.
«Мы благодарны Государству Израиль, которое, как и Россия, сегодня всё делает для борьбы с фальсификацией итогов Второй мировой войны», — заявил председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. Вместе с губернатором Александром Бегловым он находится в Израиле в составе официальной делегации Санкт-Петербурга. Сегодня петербургские гости примут участие в открытии монумента «Свеча памяти» в Иерусалиме.
Когда весь мир готовится отметить 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, посыл этого мероприятия предельно ясен: в современном мире нет места антисемитизму. Так оценили посыл пятого Всемирного форума памяти Холокоста сами его организаторы.
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Еврейские женщины и дети из Венгрии идут к газовой камере.1944 год.
«Главы 46 государств — президенты, премьер-министры, представители королевских домов и парламентские лидеры Европы, Северной Америки и Австралии примут участие в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, проходящем в этом году под лозунгом «Помнить о Холокосте, бороться с антисемитизмом», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте мемориала Яд Вашем.
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Президент России Владимир Путин заявил, что позиция премьера Нетаньяху по осужденной в России Иссахар известна, «это будет учтено при принятии решения». После встречи с ее матерью он отметил, что «все будет хорошо».
Цитата 360ru.
Президент России Владимир Путин: «Наама Иссахар из очень порядочной и хорошей семьи. Все это будет учтено при принятии решения о помиловании. Сегодня Нааму посетит уполномоченный по правам человека в России».
Цитата из канала «Вы слушали Маяк».
На церемонии открытия монумента «Свеча памяти» в честь героизма защитников и жителей блокадного Ленинграда сейчас так. Цитата из видео tv360ru.
Президент России Владимир Путин: «Антисемитизм заканчивается Освенцимом, нужно быть очень внимательными, чтобы не допустить повторения истории».
Нетаньяху и его супруга Сара встретили российского лидера у входа в резиденцию. Политики обменялись приветствиями и долгим рукопожатием. Затем Путин поприветствовал Сару Нетаньяху и вручил ей букет розовых и белых хризантем.
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Российская сторона учтёт позицию премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху по делу осуждённой в России за контрабанду наркотиков гражданки Израиля Наамы Иссахар. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня, 23 января, в ходе встречи с матерью девушки.
«Всё будет хорошо», — добавил российский лидер, обращаясь к матери Иссахар Яффе.
Об этом: Путин пообещал учесть позицию Нетаньяху по делу осужденной в РФ Иссахар
Беседа Путина с патриархом Иерусалимским Феофилом III и матерью осуждённой в РФ гражданки Израиля Яффой Иссахар проходит с участием премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Ранее помощник президента Юрий Ушаков воздержался от прогнозов от переговоров о деле Иссахар, отметив, что будет рассматриваться «гуманитарный аспект».
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Напомним, 3 января 2020 года польская оппозиционная газета Gazeta Wyborcza написала, что президент Польши Анджей Дуда не примет приглашения отметить 75-летие освобождения концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау, организованного институтом Яд Вашем в Иерусалиме.
Газета назвала такие причины отказа ехать: основными докладчиками на форуме должны стать Путин и президент Израиля Реувен Ривлин, а Дуде слово могут не дать, мероприятие видится как альтернатива церемониям в Освенциме 27 января, наконец, одним из организаторов является глава МИД Израиля Израэль Кац, заявлявший, что «поляки впитали антисемитизм с молоком матери».
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Рабоче-крестьянская Красная армия освободила нацистский концлагерь в Освенциме и внесла решающий вклад в борьбу с нацизмом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время визита в Израиль 23 января.
«Красная Армия освободила Освенцим и внесла решающий вклад в борьбу с нацизмом», — заявил российский лидер.
Подробности в материале: Путин — о роли Красной Армии: освобождён Освенцим, побеждён нацизм
Сегодня необходимо быть очень внимательными, чтобы не допустить повторения истории и приложить все силы для борьбы с антисемитизмом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. На встрече с президентом Израиля Реувеном Ривлином глава государства подчеркнул, что Холокост — общая трагедия России и Израиля, напомнив, что 40% замученных фашистами людей были советскими гражданами.
Об этом: Путин назвал Холокост общей трагедией Израиля и России
Любые формы антисемитизма заканчиваются Освенцимом, а это значит, что нужно быть очень внимательным, чтобы не повторить историю прошлого. Об этом 23 января заявил президент России Владимир Путин на встрече со своим израильским коллегой Реувеном Ривлином в Иерусалиме, куда он прилетел на День памяти жертв Холокоста.
Читайте подробнее: Нужно противостоять антисемитизму, чтоб история не повторилась — Путин
Президенту России Владимиру Путину представили начальника генерального штаба армии обороны Израиля Авива Кохави. У Авива российские корни. Путин: «Это сыграло свою роль при назначении».
Цитата из канала «Вы слушали Маяк».
Наама Иссахар, приговорённая в России к 7,5 года лишения свободы за контрабанду наркотиков, увидела по телевизору новостной сюжет о визите Путина в Израиль, в ходе которого российский лидер встретился с премьером и её матерью. Об этом рассказал корреспондент RT и член Общественной наблюдательной комиссии Московской области Даниил Ломакин.
«Я до сих пор не верю, что меня освободят. Вещи собрала на этап ещё вчера, а теперь жду», — говорит девушка.
Президент России Владимир Путин приехал на открытие памятника «Свеча памяти», посвященного подвигу защитников и жителей Ленинграда в годы блокады. Цитата из видео.
Песков не уточнил, означают ли слова Путина «все будет хорошо» про Иссахар намерение ее помиловать: «Это означает именно то, что сказал президент».
«Специальная команда, состоящая из представителей канцелярий президента и премьер-министра, МИД, будет следить за событиями»: глава канцелярии премьера Польши Михал Дворчык сообщил о создании специального штаба по отслеживанию выступления президента России Владимира Путина на World Holocaust Forum в Израиле.
Цитата dimsmirnov175.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отказался уточнять, что означают слова президента РФ Владимира Путина «всё будет хорошо» применительно к осуждённой в России Нааме Иссахар. Об этом Песков сообщил журналистам 23 января.
Песков подтвердил лишь, что высказывание «означает именно то, что сказал президент».
Подробности в материале: Песков подтвердил, что с Наамой Иссахар «всё будет хорошо»
Отказ президента Украины Владимира Зеленского участвовать в форуме памяти Холокоста в Иерусалиме вызывает недоумение, говорится в сообщении пресс-службы мемориального комплекса Яд Вашем.
Под мелодию «Священная война» в Иерусалиме открыт памятник блокадникам «Свеча памяти». Цитата из видео.
Когда кто-то будет приближаться к памятнику, внутри Свечи будет звучать ленинградский метроном. Цитата из видео.
Президент России Путин: «Что касается трагедии Холокоста, 40 процентов убитых, замученных евреев, — это евреи из Советского Союза. Так что в полном смысле слова, это наша общая с вами трагедия».
Кризисный штаб, который будет заниматься отслеживанием выступлений на форуме памяти о Холокосте в израильском мемориальном комплексе Яд Вашем, особенно выступления президента РФ Владимира Путина, создали польские власти. Об этом 23 января глава канцелярии правительства республики Михал Дворчик рассказал Польскому агентству печати.
Подробности в материале: В Польше создали кризисный штаб мониторинга выступлений на форуме в Израиле
Путин и Нетаньяху слушают песню «Синий платочек». Песня исполняется на русском и иврите. Цитата из видео.
Президент России Владимир Путин принимает участие в торжественной церемонии открытия стелы «Свеча памяти» в Иерусалиме, посвященной подвигам жителей блокадного Ленинграда. Цитата из видео.
Глава МИД России Сергей Лавров на церемонии открытия памятника героям блокады Ленинграда не смог сдержать слёз.
Вертолёт израильской полиции выследил нескольких людей в лесном массиве в районе движения кортежей Майка Пенса и Владимира Путина. Сотрудники пограничной полиции МАГАВ операвтино задержали нарушителей, а также изъяли у них несколько дронов. Цитата из канала glavmedia.
Польский премьер Моравецкий на полном серьёзе заявил, что встреча президента России на Форуме памяти Холокоста организована при участии «некоторых центров в Израиле», чтобы «расколоть союзников США, чтобы между союзниками НАТО посеять зерно раздора».
Сегодня, 23 января, в центре Иерусалима был открыт монумент «Свеча памяти», посвященный подвигам жителей блокадного Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Участие в торжественной церемонии приняли президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Читайте подробнее: Путин и Нетаньяху отрыли в Иерусалиме стелу «Свеча памяти»
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху: «Ваша отвага и смелость привела к победе над фашистской машиной смерти. Честь и хвала вам!».
Президент Израиля Ривлин: «Господин Путин, вы родились в Ленинграде. Я видел дом, в котором вы родились, видел еврейскую бабушку, которая иногда за вами ухаживала. Ваша семья выжила в эту страшную блокаду».
Владимир Путин: «Для меня большая честь участвовать в открытии памятника, посвещен подвигу защитников Ленинграда».
Блокаду Ленинграда и Холокост не с чем сравнить нельзя — Путин.
144 тонны крови сдали жители блокадного Ленинграда. Этот факт Владимир Путин узнал недавно, и он его потряс.
Памятник — это надолго, это на века. Путин поблагодарил народ Израиля.
Израильский президент Реувен Ривлин отметил роль России в борьбе с антисемитизмом и заявил, что без усилий РФ победить такие явления невозможно. Об этом он сказал 23 января на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Иерусалиме.
«Эту войну невозможно вести без того, чтобы Россия принимала в ней активное участие», — сказал президент Израиля.
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Президент России Владимир Путин на открытии памятника героям Блокады: «Для меня это не пустой звук. Мой отец защищал свой родной город на фронте, а мама была в блокадном городе с ребенком, который умер в 1942 году и похоронен на Пискаревском кладбище среди сотен тысяч других горожан».
Мировое сообщество не может и не должно оставить без ответа открытое продвижение некоторыми государствами человеконенавистнических идей расизма и антисемитизма, а также попытки исказить правду о Второй мировой войне и оправдать агрессоров и их пособников. Об этом говорится в обращении президента РФ Владимира Путина в книге «Помнить о Холокосте, бороться с антисемитизмом», представленной на форуме памяти Холокоста в Иерусалиме.
«Такое возмутительное явление требует ответа всего международного сообщества», — подчеркнул российский лидер, напомнив, что Россия систематически и последовательно работает в этой сфере.
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Президент России Владимир Путин назвал общим долгом передать память о Великой Отечественной войне потомкам и сохранить благодарность к тем, кто помог сохранить свободу.
Владимир Путин на церемонии открытия монумента «Свеча памяти» в Иерусалиме не смог сдержать эмоций:
«Памятник это очень хорошо. Это останется надолго, надеюсь, на века. И открыть его можно по-разному. Но так, как это сделали вы сегодня… Спасибо!».
Монумент «Свеча памяти» создан совместной израильско-российской группой архитекторов и скульпторов. 12 ноября 2019 года в рамках Дней Санкт-Петербурга в Израиле в основание памятника заложили капсулу с землей с Пискаревского мемориального кладбища.
«Россия высоко ценит роль Израиля в совместном сохранении памяти о Великой Отечественной войне», — заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества (посмертно) Леона Фельдгендлера — одного из организаторов восстания узников нацистского лагеря смерти Собибор. Награда передана его родственникам, живущим в Израиле.
У России и Израиля есть долг, состоящий в том, чтобы прививать молодому поколению, являющимся правнуками победителей, чувство благодарности к ним, подарившим сегодняшним людям свободу и доказавшим непреходящую ценность мира и справедливости ценой собственной жизни. Об этом 23 января заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия памятника «Свеча памяти», посвященного жителям и защитникам блокадного Ленинграда, в Иерусалиме.
Подробности в материале: Путин: РФ и Израиль должны привить детям благодарность к победившим нацизм
Никакие другие примеры в истории не сравнимы с трагедией блокадного Ленинграда и Холокоста. Об этом сегодня, 23 января, на торжественной церемонии открытия в Иерусалиме памятника «Свеча памяти» заявил президент РФ Владимир Путин.
«В истории немало примеров невиданной стойкости, жертвенных подвигов, масштабных человеческих трагедий. Но блокаду Ленинграда и Холокост ни с чем сравнить нельзя», — подчеркнул российский лидер.
Подробности в материале: Блокаду Ленинграда и Холокост не с чем сравнить нельзя — Путин
Стела «Свеча памяти», которую открыли в Иерусалиме 23 января, стала первым монументом подвигу жителей и защитников блокадного Ленинграда, установленным в дальнем зарубежье. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, принявший участие в церемонии.
Подробности в материале: «Свеча памяти» в Израиле — первый блокадный монумент в дальнем зарубежье
Родственница героя восстания пленников в лагере смерти Собибор Леона Фельдгендлера Ница Шахам получила орден Мужества из рук российского президента Владимира Путина. Церемония состоялась 23 января во время визита российского лидера в Израиль.
В июле 2019 года Путин подписал указ о посмертном награждении Леона Фельдгендлера за личное мужество. В концлагерь Собибор Фельдгендлер попал в 1942 году, там он возглавил лагерное подполье. В 1943 году Фельдгендлер стал одним из организаторов восстания, которое возглавил советский офицерй Александр Печерский.
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Подъём антисемитских настроений в США и Европе вызывает тревогу Организации Объединённых Наций. Об этом заявил генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерреш.
«Статистические данные и результаты опросов рисуют тревожную картину. Случаи нападений на почве антисемитизма в США и Европе участились. Нацистские символы и лозунги остаются широко распространенными», — говорится в заявлении Гутерреша.
Читайте подробнее: Антисемитизм в США и Европе на подъёме — Генсек ООН
Антисемитизм в России в настоящее время находится на одном из самых низких уровней в мире, заявил на церемонии в Иерусалиме глава Европейского еврейского конгресса доктор Вячеслав Моше Кантор. По его словам, благодаря непримиримой позиции российских властей по отношению к антисемитизму, это явление фактически изгнано из общественной жизни РФ.
Нацизм обеляется через дискредитацию победы СССР, так как чем меньше коммунизма, тем больше нацизма, считает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 23 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя новость о том, что польские власти создали кризисный штаб, который будет заниматься отслеживанием выступлений на форуме памяти о Холокосте в израильском мемориальном комплексе Яд Вашем, особенно выступления президента РФ Владимира Путина.
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На всемирный форум памяти Холокоста, проводимый в Иерусалиме, прибыло 46 глав различных государств.
Из стран СНГ на день памяти приехали президент России Владимир Путин, председатель нацсобрания Белоруссии Владимир Андрейченко, президент Молдавии Игорь Додон, президент Армении Армен Саркисян, спикер парламента Азербайджана Октай Асадов, президент Грузии Саломе Зурабишвили, спикер парламента Латвии Инара Мурниеце и президент Украины Владимир Зеленский.
Читайте подробнее: На Всемирный форум памяти Холокоста прибыли главы 46 государств
Холокост был и останется для нас глубокой раной, трагедией, о которой мы будем помнить всегда, заявил в Иерусалиме президент России Владимир Путин, вновь напомнив, что 40% жертв Холокоста — евреи Советского Союза.
По словам Владимира Путина, он изучал боевые донесения советских солдат и офицеров, освобождавших узников концлагерей в Европе. Читать эти строки порой невыносимо, отметил президент. В них в деталях рассказано о том, как была устроена нацистская машина уничтожения.
Во время Второй мировой войны у нацистов в оккупированных германскими войсками странах Европы были пособники из числа местных жителей, они также несут ответственность за уничтожение еврейского населения и представителей других народов, который нацисты объявили «недочеловеками». Об этом сказал Владимир Путин на международном форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом».
«На оккупированных территориях Советского Союза было убито наибольшее количество евреев. Так, на Украине погибло порядка 1,4 млн евреев. В Литве уничтожено 220 тыс. человек. Это 95% довоеннного еврейского населения этой страны. В Латвии уничтожено 77 тыс. евреев. Холокост пережили лишь несколько тысяч латвийских евреев», — заявил Владимир Путин на международном форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом».
Говоря о Холокосте, надо помнить, что уничтожение нацисты готовили и многим другим народам. «Недочеловеками» были объявлены и русские, и белорусы, и украинцы, поляки, представители многих других национальностей. Их родная земля должна была служить жизненным пространством для нацистов, обеспечив им сытое существование. А славянским и другим народам была уготована участь либо быть уничтоженными, либо стать бесправными рабами, без своей культуры, исторической памяти, без языка», — напомнил президент России Владимир Путин, выступая в Иерусалиме.
Президент Российской Федерации Владимир Путин на церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда в Израиле рассказал о поразившем его факте из истории Блокады.
Подробности в материале: Путин рассказал о факте из истории блокады Ленинграда, поразившем его
«В 1945 году конец варварским планам нацистов положил, прежде всего, советский народ. Он отстоял и свое Отечество, и принес освобождение Европе. Мы заплатили за это такой ценой, которая не снилась раньше в самых страшных снах — 27 миллионов погибших. Мы никогда этого не забудем», — заявил Владимир Путин.
В ситуации, когда президент Польши Анджей Дуда отказался приехать на пятый Всемирный форум памяти Холокоста, вся Европа оказывается на цивилизованной стороне баррикад, а Польша — на другой. Об этом 23 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил политолог Алек Эпштейн (Израиль).
Подробности в материале: Израильский политолог назвал политику Польши кошмарной и чудовищной
Приехать в Израиль и отказаться от участия в Форуме Холокоста для президента Украины Владимира Зеленского — это «страшный позор», заявил 23 января украинский политолог и общественный деятель Вячеслав Азаров.
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Россия, Китай, США, Франция и Великобритания в качестве постоянных членов Совбеза ООН могут провести встречу, которая будет посвящена глобальным проблемам и вызовам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в Иерусалиме на международном форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом».
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Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку инициативе президента РФ Владимира Путина касательно встречи лидеров стран, имеющих статус постоянных членов Совбеза ООН. Об этом он заявил в ходе международного форума «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом».
Макрон подчеркнул, что сегодня США, Франция, Великобритания, Китай и Россия несут «историческую ответственность». Французский президент также он отметил, что «разделяет намерение» Путина провести такую встречу.
Об этом: Макрон поддержал идею Путина о встрече мировых лидеров
Преступления нацистов против разных народов во время Второй мировой войны были поддержаны их пособниками во многих странах Европы, заявил 23 января в Иерусалиме российский президент Владимир Путин.
По мнению президента РФ, эти события являются одной из самых позорных страниц мировой истории. Кроме того, Владимир Путин напомнил, что у немецких нацистов были многочисленные сторонники и пособники во многих странах Европы.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал дождаться реакции других государств на предложение Владимира Путина о встрече лидеров пяти крупнейших государств. Об этом он заявил агентству РИА Новости.
По словам Пескова, Кремлю «предстоит узнать» реакцию стран, которым была предложена такая инициатива.
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Европа молчит, несмотря на то, что в Прибалтике уже много лет проходят марши эсэсовцев. Об этом призвал не забывать депутат Госдумы РФ Леонид Калашников (КПРФ) 23 января, выступая в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя отказ президента Польши посетить Всемирный форум памяти Холокоста.
Как отметил Калашников, если президентов, решивших не приезжать на форум, спросить, то они, конечно, скажут, что они против фашизма и против руководителя Третьего рейха Адольфа Гитлера.
Подробности в материале: Депутат Госдумы Калашников предупредил о «зашкаливающей русофобии»
Есть нечто символичное в том, что 27 января 1944 года части Красной армии полностью освободили город на Неве от окруживших его нацистов, а 27 января 1945 года вошли в «лагерь смерти» Аушвиц-Биркенау. Подробнее об уроках истории — в статье обозревателя ИА REGNUMСтанислава Стремидловского.
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Советский народ отстоял свое Отечество и принес освобождение от нацизма Европе ценой 27 млн жизней, заявил 23 января в Иерусалиме президент России Владимир Путин.
Российский президент напомнил, что нацистами, помимо евреев, «недочеловеками были объявлены и русские, и белорусы, и украинцы, поляки, представители многих других национальностей».
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Страны, проигравшие Вторую мировую войну, испытывают комплекс неполноценности и пытаются переписать историю, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 23 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
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В настоящее время в Европе ожил и размножается вирус нацизма, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 23 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, рассуждая о причинах, по которым президенты Польши и Литвы решили не посещать Всемирный форум памяти Холокоста.
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После слов президента России Владимира Путина о соучастии довоенной Польши в развязывании Второй мировой войны и антисемитских высказываниях тогдашнего польского посла в Германии, из Варшавы не прекращается поток обвинений в адрес российского лидера. Должностные лица государства, политики, историки непрестанно повторяют слово «ложь» и обещают дать адекватный ответ на высказывания Путина.
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Президент РФ Владимир Путин возложил венок к мемориалу героям восстания в варшавском гетто. Церемония возложения венков прошла в рамках проходящего в Иерусалиме форума «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом».
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Геноцид евреев в годы Второй мировой войны сравним с гонениями, которые сегодня оказываются на христиан по всему миру. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своём приветствии участникам форума форума «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом» в Иерусалиме, сообщает пресс-служба РПЦ.
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Президент РФ Владимир Путин не встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Иерусалиме во время участия в форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом». Об этом агентству ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, встреча двух лидеров не состоялась, поскольку украинский президент не приехал на форум.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин на пятом Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле пожал руку президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру.
Подробности в материале: Путин пожал руку президенту ФРГ на форуме памяти Холокоста
Всемирный форум «Сохраним память о Холокосте, боремся с антисемитизмом» в Израиле особенно значим не только потому, что был приурочен к 75-летию освобождения Освенцима — одного из страшнейших гитлеровских концлагерей, отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
«Проведение в Иерусалиме Всемирного форума, можно сказать, фактически подорвало планы Варшавы замолчать подвиг бойцов Красной Армии, освободивших 27 января 1945 года Освенцим, фальсифицировать историю Второй мировой войны и принизить роль Советского Союза в победе над фашизмом», — отметил Слуцкий.
Во время визита в Израиль официальной делегации Санкт-Петербурга губернатор города Александр Беглов поблагодарил мэра Иерусалима Моше Лиона, израильских ветеранов и всех, кто помог создать монумент героическим защитникам и жителям блокадного Ленинграда «Свеча памяти». Беглов напомнил, что на Аллее памяти Пискарёвского мемориального кладбища есть памятная гранитная плита «Сыновьям и дочерям еврейского народа — защитникам и жертвам блокадного Ленинграда».
Губернатор Петербурга сообщил, что делегация израильских ветеранов примет участие в XXVIII съезде Международной ассоциации общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда, который откроется 24 января 2020 года.
Мероприятия в Иерусалиме в составе российской делегации посетил и губернатор Новгородской области Андрей Никитин, сообщает «Новгородское областное телевидение». Отмечается, что инициатором проведения форума памяти Холокоста стал глава Европейского еврейского конгресса, председатель координационного совета ПАО «Акрон» Вячеслав Кантор.
«Акрон» — крупнейшее производство в Новгородской области.
Пост новгородского губернатора Андрея Никитина в соцсети Instagram:
Евреи массово уезжают из Европы, и если ситуация не изменится, через 30 лет на континенте может не остаться ни одного еврея, заявил в Израиле на Форуме памяти Холокоста глава Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор.
Лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян отметил, что в Израиле очень жива память не только о зверствах нацизма и Холокосте, но и о тех погромах, которые были осуществлены после 9 мая 1945 года, когда их не пускали в их дома в собственных странах. А уезжая в Израиль, евреи делали это с глубокой благодарностью к Красной армии и СССР, сохраняя эту благодарность.
«Поэтому, как только Израиль это чувствует… а он все время находится под напряжением двойного чувства: первого — что Европа его не очень любит, и второго — что его совсем не любит Британия… Значит, как только этот инстинкт в нем срабатывает, он тут же протягивает руку русским. По всем соображениям», — заявил Кургинян.
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«Я лично жду, что через десять лет произойдет условная реабилитация Гитлера, и эти силы радикальные могут, наконец, захватить власть в Европе и не только… И тогда вокруг этого вектора может объединиться новый геополитический блок. В воздухе пахнет этим мерзким объединением. И мне кажется, что, помимо прочего, я не побоюсь сказать, метафизический инстинкт Владимира Владимировича Путина, который не лишен подобного рода вещей…, он ему подсказывает, что происходит нечто совсем нехорошее», — заявил лидер движения Суть «времени» Сергей Кургинян.
По его словам, именно этот инстинкт подтолкнул Путина к тому, чтобы он выступил против приравнивания коммунизма и нацизма как «двух тоталитаризмов», обращаясь к историческим документам. Именно это вызывало столь гневную реакцию в Польше. Сказав же это, понимая, что на основе этой антисоветской и антирусской идеологии строится все здание современной Европы, фактически бросил ей вызов.
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«Суметь объединить Турцию с Ираном — необъединимое, арабов и Израиль, получив большие позиции сразу в этих четырех взаимно абсолютно друг друга отрицающих компонентах, надо крупным быть политиком. И Путин первым сумел это сделать на Ближнем Востоке. Но это клинический факт, это не вопрос, как он хорош или плох в других областях, это же видно. Как только он это сделал, то всегдашний диалог Израиля с Россией усилился присутствием в Сирии, усилился тем, что именно русские контролируют там градус иранской политики и всего прочего», — заявил лидер движения «Суть времеи» Сергей Кургинян.
А то, что произошло в Израиле, когда президент России Владимир Путин с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху совместно открыли памятник «Свеча памяти», посвященный жертвам и защитникам блокадного Ленинграда, — это абсолютный триумф русской политики.
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Лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян отметил, что в течение двадцати лет изучал вопрос антисемитизма конкретно внутри СС (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по архивным документам, потому со всей полнотой ответственности заявляет, что корень его лежит в специфическом представлении эзотерической части нацистской верхушки об устройстве мира.
«Как строилась их модель, откуда этот антисемитизм… Они считали упорно (я отвечаю, по документам), что мир построен злым богом, еврейским, демиургом, и поэтому мир злой. Где-то там есть хороший [Бог] абсолютный, а это плохой, мерзкий. А евреи — это не люди, это «големы злого демиурга». Поэтому, если надо уничтожить вселенную злого демиурга, надо их вырубить полностью, и совершенно неважно, любят они Рейх, не любят они Рейх… И это сознание вдруг охватило элиту огромной страны и всю Европу. Какая абсолютная, именно метафизическая зараза должна была вдруг вторгнуться в мир, для того чтобы это произошло?», — заявил политолог.
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Встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским провел в Иерусалиме президент Израиля Реувен Ривлин. Об этом 24 января израильский президент написал на своей странице в соцсети Twitter.
Подробности в материале: Президент Израиля встретился с украинским лидером Зеленским
Напомним, международный форум, прошедший в Иерусалиме 22−23 января, приурочен к 75-й годовщине освобождения нацистского концентрационного лагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау) и Международному дню памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января. Именно в этот день в 1945 году советские войска, внёсшие решающий вклад в Победу над фашистской Германией, освободили Освенцим.
Обнародованные американскими спецслужбами архивные документы о нацистском пособнике Степане Бандере — еще одно свидетельство преступной деятельности лидера украинских националистов, совершенных ими зверствах и тысячах невинных жертв. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 января, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
«Если для официального Киева недостаточно доказательств и фактов, говорящих о сути бандеровского движения, которые приводит российская историческая наука, может быть, на Украине услышат голос из Вашингтона, к которому всегда прислушиваются», — полагает Железняк.
Об этом: В Госдуме ожидают реакции Украины на публикацию архивов США о Бандере
Обстановка в Сирии и недавняя поездка в Дамаск президента РФ Владимира Путина стали темой переговоров российского лидера и израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме. Об этом сообщил 24 января журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков отметил, что у Путина состоялись «насыщенные встречи», в первую очередь с израильским лидером.
Подробности в материале: Песков раскрыл темы переговоров Путина и Нетаньяху в Израиле
Подробности — в публикации «Платить и каяться: Сколько Польша должна евреям за Холокост».
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента РФ Владимира Путина в своём аккаунте в Twitter за визит.
«Уважаемый президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, мы были рады Вашему визиту в Израиль!» — написал Нетаньяху, сопроводив свой твит фотографией со встречи с российским лидером.
Благодарность Биньямина Нетаньяху Владимиру Путину. Фото: facebook.com/Netanyahu
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин, который в составе российской делегации посетил форум памяти Холокоста в Израиле, опубликовал в своём аккаунте в Instagram запись о Екатерине Корольковой, которая в 1999 году посмертно была признана Праведником народов мира.
«Именно благодаря Екатерине, простой санитарке Колмовской психиатрической больницы, в 1941 году была спасена жизнь еврейской девочки Фриды Рабинович. Она подобрала раненую еврейскую девочку, мать которой погибла в немецкой душегубке, вылечила её и 2,5 года прятала у себя дома, выдавая за свою дочь. О поступке Корольковой знали все соседи, но никто не донес на нее, несмотря на обещанную награду. После войны Фриду нашел ее дядя, чтобы забрать к себе. Однако девочка отказалась оставить свою новую мать, и тогда Екатерина сама уговорила ее уехать из разрушенного Новгорода в Ленинград, чтобы та могла получить образование», — говорится в сообщении.
Запись о Екатерине Корольковой из Instagram губернатора Новгородской области Андрея Никитина.