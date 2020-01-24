Президент России Владимир Путин 23 января побывал в Иерусалиме, где встретился с премьером и президентом Израиля, принял участие в открытии памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда «Свеча памяти» и в международном форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом», приуроченном к 75-летию освобождения Освенцима. [[[picture1]]] Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию обо всём, что связано с этим событием.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

08:38 23.01.2020 Президент РФ Владимир Путин уже вылетел из Сочи в Израиль для участия в мероприятиях в рамках международного форума «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом». Цитата из канала «Вы слушали Маяк».

08:44 23.01.2020 Израиль и РФ подписали договор об усыновлении, работу над которым вели три года, это исторический документ — министр экологии и по делам Иерусалима Зеев Элькин. Цитата из канала bbbreaking.

08:49 23.01.2020 По решению Генеральной Ассамблеи ООН 27 января — день освобождения советскими войсками концентрационного лагеря Освенцим в 1945 году — объявлен Международным днём памяти жертв Холокоста.

08:51 23.01.2020 В 2015 году, в день 70-й годовщины освобождения советскими войсками узников концентрационного лагеря Освенцим Владимир Путин посетил Еврейский музей и центр толерантности. «Трудно представить, что настоящие фабрики смерти, массовые расстрелы и депортации стали страшной реальностью XX века, что они были расчётливо и хладнокровно организованы в цивилизованной, как тогда казалось, Европе, именно хладнокровно организованы, спланированы», — сказал он тогда.

08:51 23.01.2020 Владимир Путин высказывался о Холокосте в 2015 году: «Таким преступлениям, как Холокост, нет и не может быть срока давности. Им нет ни прощения, ни забвения. Любые попытки замолчать эти события, исказить, переписать историю недопустимы и безнравственны».

09:00 23.01.2020 По материалам Нюрнбергского процесса, в Европе в период Холокоста было убито шесть миллионов евреев.

09:05 23.01.2020 В Еврейском музее и центре толерантности. Выставка «Человек и катастрофа», посвящённая массовому уничтожению нацистами узников концентрационных лагерей. Цитата с сайта Кремля.

09:36 23.01.2020 Владимир Путин в 2015 году после посещения в день 70-й годовщины освобождения советскими войсками узников концентрационного лагеря Освенцим Еврейского музея и центра толерантности: [[[quote-0]]]

09:42 23.01.2020 Президент России Владимир Путин прибывает в Тель-Авив на 5-й Всемирный форум по Холокосту, который посвящен 75-летию освобождения Освенцима и Международному дню памяти жертв Холокоста.

09:43 23.01.2020 Очки убитых в Освенциме. (сс) Bundesarchiv.

10:07 23.01.2020 Более полумиллиона евреев воевали в Красной армии, свыше 40 тысяч — сражались в партизанских отрядах. Практически каждый третий (27 процентов) пошёл на фронт добровольцем. И почти 200 тысяч погибли в боях за Отечество.

10:08 23.01.2020 Самолёт Президента России приземлился в Израиле.

10:18 23.01.2020 Американский президент Дональд Трамп не прилетел на Международный форум «Сохраняем память о Холокосте». Он выбрал другое мероприятие — участие в марше против абортов, а на форум делегирован вице-президент Майк Пенс. Цитата из канала «Вы слушали Маяк»

10:19 23.01.2020 Борт № 1 России и борт № 2 США встретились в аэропорте Бен-Гурион. Цитата из видео «Вы слушали Маяк».

10:20 23.01.2020 Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 23 января примет участие в открытии памятника героическим защитникам и жителям блокадного Ленинграда «Свеча памяти» в Иерусалиме. В Израиле живет более 1500 человек, переживших блокаду Ленинграда. Читайте также: Памятник защитникам и жителям блокадного Ленинграда откроют в Израиле

10:20 23.01.2020 Президент РФ Владимир Путин прибыл в Израиль. Визит главы государства в эту страну будет однодневным. Читайте подробнее: Путин прибыл в Израиль с однодневным визитом

10:27 23.01.2020 Визит Путина в Израиль начался.

10:30 23.01.2020 Путин в Израиле. Цитата из видео.

10:34 23.01.2020 Первая встреча у Путина в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Нетаньяху. Она начнётся примерно через полчаса в резиденции израильского премьера. Для украшения хозяева выбрали не цветы, а кадки с мандаринами. Цитата из канала «Вы слушали Маяк».

10:42 23.01.2020 Напомним, 29 января 2018 года Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху приняли участие в мероприятии, посвящённом Международному дню памяти жертв Холокоста и годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Они присутствовали на презентации нового российского художественного фильма «Собибор». Картина Константина Хабенского рассказывает о восстании в концлагере и подвиге советского офицера Александра Печерского.

10:46 23.01.2020 Президенту России Владимиру Путину сегодня в Иерусалиме вручат «Награду друзей Израиля». В лице главы нашей страны будет награждён «народ России, спасший множество евреев во время Второй мировой войны». Цитата из канала dimsmirnov175.

10:54 23.01.2020 Незапланированное мероприятие российского президента Владимира Путина в Иерусалиме. Глава государства встретится с родственниками Леона Фельдгендлера и передаст им Орден Мужества. Гражданин Польши Леон Фельдгендлер — одиниз руководителей восстания в лагере смерти Собибор. Читайте также: Последний участник восстания в «Собиборе» умер в возрасте 96 лет

10:55 23.01.2020 Глава МИД Израиля Кац — Путину: «Хочу вас поблагодарить за то, что Красная армия освободила концлагерь Аушвиц. Я лично хочу поблагодарить вас за освобождение Аушвица, потому что моя мать была в этом концлагере. Мы, те, кто были освобождены, знаем, кто это сделал». Цитата из канала dimsmirnov175.

11:11 23.01.2020 Для журналистов израильских СМИ, ожидающих встречу Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху, главная новость — не памятные мероприятия памяти Холокоста, не Сирия, Иран или Ливия. Все они ждут от визита президента России только одного — помилования Наамы Иссахар, поделились наблюдениями журналисты в канале «Вы слушали Маяк». Как уже сообщало ИА REGNUM, женщину задержали в аэропорту Шереметьево в апреле 2019 года. 25-летняя израильтянка летела из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. Служебная собака обнаружила в ее багаже наркотики, при обыске в рюкзаке оказалось почти 10 граммов гашиша. Читайте также: Путин в Израиле встретится с матерью Наамы Иссахар

11:11 23.01.2020 Путина ждут в резиденции премьера Израиля: Переговоры с Нетаньяху — первый пункт сегодняшней программы.

11:13 23.01.2020 Нетаньяху с женой перед встречей с Путиным. Цитата из видео.

11:15 23.01.2020 Путин подарил букет цветов жене Биньямина Нетаньяху — Саре. Цитата из видео.

11:17 23.01.2020 Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Путина за тёплые и смелые связи.

11:21 23.01.2020 Нетаньяху — Путину: «Я и моя супруга Сара рады приветствовать вас в нашей резиденции».

11:25 23.01.2020 Президент России Владимир Путин на иврите поблагодарил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за приглашение: «У нас у всех большая миссия сегодня: вспомнить о жертвах Холокоста».

11:32 23.01.2020 Владимир Путин: «У нас всех большая миссия сегодня — вспомнить о жертвах Холокоста». Цитата из видео с официальной встречи.

11:33 23.01.2020 Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину, который сегодня, 23 января, прибыл в Израиль с однодневным визитом. Слова благодарности за освобождение Красной армией концлагеря Аушвиц глава израильского внешнеполитического ведомства произнёс, встречая российского лидера у трапа самолёта в аэропорту Тель-Авива. Подробности в материале: Глава МИД Израиля поблагодарил Путина за освобождение Освеница

11:35 23.01.2020 Глава израильского МИДа Исраэль Кац лично поблагодарил Путина за освобождение Освенцима: «Моя мать, находившаяся в Освенциме, была спасена Красной Армией».

11:46 23.01.2020 Зеленский не пойдет на Всемирный форум памяти жертв Холокоста в Израиле. По словам президента Украины, на форуме ограниченное число мест и туда «трудно попасть многим из тех, кто пережил эту страшную трагедию». «Решили передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям», — написал Зеленский в Facebook.

11:51 23.01.2020 Сегодня, 23 января, президенту России Владимиру Путину, который находится с однодневным визитом в Израиле, будет вручена «Награда друзей Израиля». Об этом сообщил председатель совета директоров музея «Друзья Сиона»МайкЭванс. Читайте подробнее: Путин станет почётным «Другом Израиля»

11:52 23.01.2020 27 января 1945 года советские солдаты освободили узников Освенцима. По решению Организации Объединённых Наций, именно этот день стал вечным напоминанием о злодеяниях нацистов, о чудовищных преступлениях, которые невозможно, нельзя ни оправдать, ни простить, — стал олицетворением нашей общей памяти и скорби.

11:56 23.01.2020 «Мы благодарны Государству Израиль, которое, как и Россия, сегодня всё делает для борьбы с фальсификацией итогов Второй мировой войны», — заявил председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. Вместе с губернатором Александром Бегловым он находится в Израиле в составе официальной делегации Санкт-Петербурга. Сегодня петербургские гости примут участие в открытии монумента «Свеча памяти» в Иерусалиме.

12:11 23.01.2020 Когда весь мир готовится отметить 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, посыл этого мероприятия предельно ясен: в современном мире нет места антисемитизму. Так оценили посыл пятого Всемирного форума памяти Холокоста сами его организаторы. Читайте также: Польша даже в связи с Холокостом хочет быть главной

12:12 23.01.2020 Еврейские женщины и дети из Венгрии идут к газовой камере.1944 год.

12:15 23.01.2020 «Главы 46 государств — президенты, премьер-министры, представители королевских домов и парламентские лидеры Европы, Северной Америки и Австралии примут участие в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, проходящем в этом году под лозунгом «Помнить о Холокосте, бороться с антисемитизмом», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте мемориала Яд Вашем. Читайте также: Главы 46 государств приглашены на Всемирный форум памяти Холокоста

12:27 23.01.2020 Президент России Владимир Путин заявил, что позиция премьера Нетаньяху по осужденной в России Иссахар известна, «это будет учтено при принятии решения». После встречи с ее матерью он отметил, что «все будет хорошо». Цитата 360ru.

12:31 23.01.2020 Президент России Владимир Путин: «Наама Иссахар из очень порядочной и хорошей семьи. Все это будет учтено при принятии решения о помиловании. Сегодня Нааму посетит уполномоченный по правам человека в России». Цитата из канала «Вы слушали Маяк».

12:37 23.01.2020 На церемонии открытия монумента «Свеча памяти» в честь героизма защитников и жителей блокадного Ленинграда сейчас так. Цитата из видео tv360ru.

12:38 23.01.2020 Президент России Владимир Путин: «Антисемитизм заканчивается Освенцимом, нужно быть очень внимательными, чтобы не допустить повторения истории».

12:40 23.01.2020 Нетаньяху и его супруга Сара встретили российского лидера у входа в резиденцию. Политики обменялись приветствиями и долгим рукопожатием. Затем Путин поприветствовал Сару Нетаньяху и вручил ей букет розовых и белых хризантем. Читайте также: Путин подарил цветы супруге Нетаньяху

12:40 23.01.2020 Российская сторона учтёт позицию премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху по делу осуждённой в России за контрабанду наркотиков гражданки Израиля Наамы Иссахар. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня, 23 января, в ходе встречи с матерью девушки. «Всё будет хорошо», — добавил российский лидер, обращаясь к матери Иссахар Яффе. Об этом: Путин пообещал учесть позицию Нетаньяху по делу осужденной в РФ Иссахар

12:41 23.01.2020 Беседа Путина с патриархом Иерусалимским Феофилом III и матерью осуждённой в РФ гражданки Израиля Яффой Иссахар проходит с участием премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Ранее помощник президента Юрий Ушаков воздержался от прогнозов от переговоров о деле Иссахар, отметив, что будет рассматриваться «гуманитарный аспект». Читайте также: Путин начал встречу с патриархом Иерусалимским и Яффой Иссахар

12:46 23.01.2020 Напомним, 3 января 2020 года польская оппозиционная газета Gazeta Wyborcza написала, что президент Польши Анджей Дуда не примет приглашения отметить 75-летие освобождения концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау, организованного институтом Яд Вашем в Иерусалиме. Газета назвала такие причины отказа ехать: основными докладчиками на форуме должны стать Путин и президент Израиля Реувен Ривлин, а Дуде слово могут не дать, мероприятие видится как альтернатива церемониям в Освенциме 27 января, наконец, одним из организаторов является глава МИД Израиля Израэль Кац, заявлявший, что «поляки впитали антисемитизм с молоком матери». Читайте также: Варшава: «Путин как основной оратор в Иерусалиме для нас неприемлем»

12:55 23.01.2020 Рабоче-крестьянская Красная армия освободила нацистский концлагерь в Освенциме и внесла решающий вклад в борьбу с нацизмом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время визита в Израиль 23 января. «Красная Армия освободила Освенцим и внесла решающий вклад в борьбу с нацизмом», — заявил российский лидер. Подробности в материале: Путин — о роли Красной Армии: освобождён Освенцим, побеждён нацизм

12:56 23.01.2020 Сегодня необходимо быть очень внимательными, чтобы не допустить повторения истории и приложить все силы для борьбы с антисемитизмом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. На встрече с президентом Израиля Реувеном Ривлином глава государства подчеркнул, что Холокост — общая трагедия России и Израиля, напомнив, что 40% замученных фашистами людей были советскими гражданами. Об этом: Путин назвал Холокост общей трагедией Израиля и России

13:02 23.01.2020 Любые формы антисемитизма заканчиваются Освенцимом, а это значит, что нужно быть очень внимательным, чтобы не повторить историю прошлого. Об этом 23 января заявил президент России Владимир Путин на встрече со своим израильским коллегой Реувеном Ривлином в Иерусалиме, куда он прилетел на День памяти жертв Холокоста. Читайте подробнее: Нужно противостоять антисемитизму, чтоб история не повторилась — Путин

13:04 23.01.2020 Президенту России Владимиру Путину представили начальника генерального штаба армии обороны Израиля Авива Кохави. У Авива российские корни. Путин: «Это сыграло свою роль при назначении». Цитата из канала «Вы слушали Маяк».

13:16 23.01.2020 Наама Иссахар, приговорённая в России к 7,5 года лишения свободы за контрабанду наркотиков, увидела по телевизору новостной сюжет о визите Путина в Израиль, в ходе которого российский лидер встретился с премьером и её матерью. Об этом рассказал корреспондент RT и член Общественной наблюдательной комиссии Московской области Даниил Ломакин. «Я до сих пор не верю, что меня освободят. Вещи собрала на этап ещё вчера, а теперь жду», — говорит девушка.

13:25 23.01.2020 Президент России Владимир Путин приехал на открытие памятника «Свеча памяти», посвященного подвигу защитников и жителей Ленинграда в годы блокады. Цитата из видео.

13:28 23.01.2020 Песков не уточнил, означают ли слова Путина «все будет хорошо» про Иссахар намерение ее помиловать: «Это означает именно то, что сказал президент».

13:31 23.01.2020 «Специальная команда, состоящая из представителей канцелярий президента и премьер-министра, МИД, будет следить за событиями»: глава канцелярии премьера Польши Михал Дворчык сообщил о создании специального штаба по отслеживанию выступления президента России Владимира Путина на World Holocaust Forum в Израиле. Цитата dimsmirnov175.

13:35 23.01.2020 Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отказался уточнять, что означают слова президента РФ Владимира Путина «всё будет хорошо» применительно к осуждённой в России Нааме Иссахар. Об этом Песков сообщил журналистам 23 января. Песков подтвердил лишь, что высказывание «означает именно то, что сказал президент». Подробности в материале: Песков подтвердил, что с Наамой Иссахар «всё будет хорошо»

13:39 23.01.2020 Отказ президента Украины Владимира Зеленского участвовать в форуме памяти Холокоста в Иерусалиме вызывает недоумение, говорится в сообщении пресс-службы мемориального комплекса Яд Вашем.

14:01 23.01.2020 Под мелодию «Священная война» в Иерусалиме открыт памятник блокадникам «Свеча памяти». Цитата из видео.

14:03 23.01.2020 Когда кто-то будет приближаться к памятнику, внутри Свечи будет звучать ленинградский метроном. Цитата из видео.

14:06 23.01.2020 Президент России Путин: «Что касается трагедии Холокоста, 40 процентов убитых, замученных евреев, — это евреи из Советского Союза. Так что в полном смысле слова, это наша общая с вами трагедия».

14:08 23.01.2020 Кризисный штаб, который будет заниматься отслеживанием выступлений на форуме памяти о Холокосте в израильском мемориальном комплексе Яд Вашем, особенно выступления президента РФ Владимира Путина, создали польские власти. Об этом 23 января глава канцелярии правительства республики Михал Дворчик рассказал Польскому агентству печати. Подробности в материале: В Польше создали кризисный штаб мониторинга выступлений на форуме в Израиле

14:08 23.01.2020 Путин и Нетаньяху слушают песню «Синий платочек». Песня исполняется на русском и иврите. Цитата из видео.

14:10 23.01.2020 Президент России Владимир Путин принимает участие в торжественной церемонии открытия стелы «Свеча памяти» в Иерусалиме, посвященной подвигам жителей блокадного Ленинграда. Цитата из видео.

14:19 23.01.2020 Глава МИД России Сергей Лавров на церемонии открытия памятника героям блокады Ленинграда не смог сдержать слёз.

14:22 23.01.2020 Вертолёт израильской полиции выследил нескольких людей в лесном массиве в районе движения кортежей Майка Пенса и Владимира Путина. Сотрудники пограничной полиции МАГАВ операвтино задержали нарушителей, а также изъяли у них несколько дронов. Цитата из канала glavmedia.

14:23 23.01.2020 Польский премьер Моравецкий на полном серьёзе заявил, что встреча президента России на Форуме памяти Холокоста организована при участии «некоторых центров в Израиле», чтобы «расколоть союзников США, чтобы между союзниками НАТО посеять зерно раздора».

14:25 23.01.2020 Сегодня, 23 января, в центре Иерусалима был открыт монумент «Свеча памяти», посвященный подвигам жителей блокадного Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Участие в торжественной церемонии приняли президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Читайте подробнее: Путин и Нетаньяху отрыли в Иерусалиме стелу «Свеча памяти»

14:30 23.01.2020 Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху: «Ваша отвага и смелость привела к победе над фашистской машиной смерти. Честь и хвала вам!».

14:33 23.01.2020 Президент Израиля Ривлин: «Господин Путин, вы родились в Ленинграде. Я видел дом, в котором вы родились, видел еврейскую бабушку, которая иногда за вами ухаживала. Ваша семья выжила в эту страшную блокаду».

14:34 23.01.2020 Владимир Путин: «Для меня большая честь участвовать в открытии памятника, посвещен подвигу защитников Ленинграда».

14:35 23.01.2020 Блокаду Ленинграда и Холокост не с чем сравнить нельзя — Путин.

14:38 23.01.2020 144 тонны крови сдали жители блокадного Ленинграда. Этот факт Владимир Путин узнал недавно, и он его потряс.

14:42 23.01.2020 Памятник — это надолго, это на века. Путин поблагодарил народ Израиля.

14:45 23.01.2020 Израильский президент Реувен Ривлин отметил роль России в борьбе с антисемитизмом и заявил, что без усилий РФ победить такие явления невозможно. Об этом он сказал 23 января на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Иерусалиме. «Эту войну невозможно вести без того, чтобы Россия принимала в ней активное участие», — сказал президент Израиля. Читайте также: Президент Израиля: бороться с антисемитизмом нельзя без России

14:46 23.01.2020 Президент России Владимир Путин на открытии памятника героям Блокады: «Для меня это не пустой звук. Мой отец защищал свой родной город на фронте, а мама была в блокадном городе с ребенком, который умер в 1942 году и похоронен на Пискаревском кладбище среди сотен тысяч других горожан».

14:50 23.01.2020 Мировое сообщество не может и не должно оставить без ответа открытое продвижение некоторыми государствами человеконенавистнических идей расизма и антисемитизма, а также попытки исказить правду о Второй мировой войне и оправдать агрессоров и их пособников. Об этом говорится в обращении президента РФ Владимира Путина в книге «Помнить о Холокосте, бороться с антисемитизмом», представленной на форуме памяти Холокоста в Иерусалиме. «Такое возмутительное явление требует ответа всего международного сообщества», — подчеркнул российский лидер, напомнив, что Россия систематически и последовательно работает в этой сфере. Читайте также: Путин призвал пресекать попытки оправдать нацизм и его пособников

14:51 23.01.2020 Президент России Владимир Путин назвал общим долгом передать память о Великой Отечественной войне потомкам и сохранить благодарность к тем, кто помог сохранить свободу.

14:59 23.01.2020 Владимир Путин на церемонии открытия монумента «Свеча памяти» в Иерусалиме не смог сдержать эмоций: «Памятник это очень хорошо. Это останется надолго, надеюсь, на века. И открыть его можно по-разному. Но так, как это сделали вы сегодня… Спасибо!».

15:13 23.01.2020 Выступление президента РФ Владимира Путина на открытии памятника защитникам блокадного Ленинграда «Свеча памяти». kremlin.ru

15:18 23.01.2020 Монумент «Свеча памяти» создан совместной израильско-российской группой архитекторов и скульпторов. 12 ноября 2019 года в рамках Дней Санкт-Петербурга в Израиле в основание памятника заложили капсулу с землей с Пискаревского мемориального кладбища.

15:22 23.01.2020 «Россия высоко ценит роль Израиля в совместном сохранении памяти о Великой Отечественной войне», — заявил президент РФ Владимир Путин.

15:23 23.01.2020 Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества (посмертно) Леона Фельдгендлера — одного из организаторов восстания узников нацистского лагеря смерти Собибор. Награда передана его родственникам, живущим в Израиле.

15:37 23.01.2020 У России и Израиля есть долг, состоящий в том, чтобы прививать молодому поколению, являющимся правнуками победителей, чувство благодарности к ним, подарившим сегодняшним людям свободу и доказавшим непреходящую ценность мира и справедливости ценой собственной жизни. Об этом 23 января заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия памятника «Свеча памяти», посвященного жителям и защитникам блокадного Ленинграда, в Иерусалиме. Подробности в материале: Путин: РФ и Израиль должны привить детям благодарность к победившим нацизм

15:41 23.01.2020 Никакие другие примеры в истории не сравнимы с трагедией блокадного Ленинграда и Холокоста. Об этом сегодня, 23 января, на торжественной церемонии открытия в Иерусалиме памятника «Свеча памяти» заявил президент РФ Владимир Путин. «В истории немало примеров невиданной стойкости, жертвенных подвигов, масштабных человеческих трагедий. Но блокаду Ленинграда и Холокост ни с чем сравнить нельзя», — подчеркнул российский лидер. Подробности в материале: Блокаду Ленинграда и Холокост не с чем сравнить нельзя — Путин

15:44 23.01.2020 Стела «Свеча памяти», которую открыли в Иерусалиме 23 января, стала первым монументом подвигу жителей и защитников блокадного Ленинграда, установленным в дальнем зарубежье. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, принявший участие в церемонии. Подробности в материале: «Свеча памяти» в Израиле — первый блокадный монумент в дальнем зарубежье

15:45 23.01.2020 Открытие памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда «Свеча памяти». Фото: kremlin.ru

15:46 23.01.2020 Родственница героя восстания пленников в лагере смерти Собибор Леона Фельдгендлера Ница Шахам получила орден Мужества из рук российского президента Владимира Путина. Церемония состоялась 23 января во время визита российского лидера в Израиль. В июле 2019 года Путин подписал указ о посмертном награждении Леона Фельдгендлера за личное мужество. В концлагерь Собибор Фельдгендлер попал в 1942 году, там он возглавил лагерное подполье. В 1943 году Фельдгендлер стал одним из организаторов восстания, которое возглавил советский офицерй Александр Печерский. Читайте также: Путин вручил орден родственнице героя восстания в Собиборе

15:59 23.01.2020 Подъём антисемитских настроений в США и Европе вызывает тревогу Организации Объединённых Наций. Об этом заявил генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерреш. «Статистические данные и результаты опросов рисуют тревожную картину. Случаи нападений на почве антисемитизма в США и Европе участились. Нацистские символы и лозунги остаются широко распространенными», — говорится в заявлении Гутерреша. Читайте подробнее: Антисемитизм в США и Европе на подъёме — Генсек ООН

16:01 23.01.2020 На церемонии открытия памятника подвигу блокадного Ленинграда «Свеча памяти» в Иерусалиме. Фото: kremlin.ru