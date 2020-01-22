Киев, 22 января, 2020, 20:58 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что за последние годы страна «сделала несколько шагов назад».

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Украины

Об этом он заявил сегодня, 22 января, выступая на форуме в Давосе.

Вместе с тем Зеленский подчеркнул, что Украина не отступала.

«Мы брали расстояние для разбега и решительного экономического скачка», — заявил он.

По его словам, стратегическая задача Украины — стать лидером Восточной Европы и Центральной Европы.

Зеленский не считает такое развитие событий невозможным, поскольку «многие мировые единороги начинали с безумными идеями, несколькими работниками и офисом в собственном гараже».

Президент также отметил, что украинцы умеют превратить свои проблемы в собственную силу.

«Вызовы, стоящие перед нами, перед украинцами, мобилизуют нас, заставляют двигаться быстрее, вдохновляют делать невероятное и невозможное», — резюмировал он.