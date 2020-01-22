Москва, 22 января, 2020, 20:56 — ИА Регнум. Совет Федерации РФ досрочно прекратил полномочия представителя от исполнительной власти Калужской области Юрия Волкова 22 января, сообщает корреспондент ИА REGNUM. О том, что Волков написал заявление о сложении полномочий, стало известно накануне.

Фото пресс-службы Совета Федерации Бывший сенатор Юрий Волков

Бывший сенатор не рассказывает о дальнейших планах, а свою добровольную отставку мотивирует переходом на другую работу. Однако, по информации РБК, Волков намерен стать советником председателя правления РЖД Олега Белозерова.

Юрию Волкову 65 лет. Он родился в Ленинграде. После окончания Ленинградского государственного университета трудился в органах исполнительной власти города. Волков был сенатором от Коми и Ненецкого автономного округа, полномочным представителем Совета Федерации в Генеральной прокуратуре и советником председателя верхней палаты парламента. С 2003 по 2015 год был депутатом Государственной думы IV, V и VI созывов. Представителем исполнительной власти от Калужской области в Совете Федерации Юрий Волков стал в сентябре 2015 года. Срок его полномочий истекает в 2020 году.