Сочи, Краснодарский край, 22 января, 2020, 20:40 — ИА Регнум. Владимир Путин уверен, что одним из факторов подготовки хороших профессиональных кадров в регионах должно стать развитие региональных вузов. Об этом президент заявил 22 января в Сочи, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Мы должны сделать всё для подготовки хороших профессиональных кадров на местах. Для этого нужно развивать вузы на местах — где люди живут, учатся, там они должны найти место работы. Нужна связь с работодателями, во-первых. Во-вторых, нужно прекратить бесконечно раздувать вузы в Москве, Санкт-Петербурге», — отметил Владимир Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопрос развития региональных вузов Владимир Путин поднял в своём послании Федеральному собранию, с которым выступил 15 января.