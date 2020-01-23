Путин встречается со студенческим сообществом в Сочи — все новости
Об этом: Нужно прекратить «бесконечно раздувать» столичные вузы — Путин
Президент РФ Владимир Путин призвал прекратить «безразмерно раздувать вузы» в крупных городах РФ.
«Нужно уделить внимание вузам на местах в широком смысле слова», — сказал Путин.
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что бывший министр культуры России Владимир Мединский, который не вошел в состав нового правительства Михаила Мишустина, без работы не останется.
Об этом: Экс-министр Мединский без работы не останется — Путин
Президент РФ Владимир Путин призвал ввести в школах профориентацию уже с первого класса.
«Когда профориентацию нужно начинать, если серьезно говорить, то ребенок сначала должен набраться общих знаний, чтобы иметь возможность потом сориентироваться, но роль, миссия педагога — в том, чтобы найти, увидеть талант ребенка, и помочь ему развиваться по этому направлению, где он явно демонстрирует какие-то способности», — сказал Путин.
Возможности для профессионального роста молодых людей должны использоваться максимально широко. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос студента из Челябинской области на встрече в центре «Сириус» в Сочи 22 января.
Об этом: Путин призвал шире использовать возможности роста для молодых людей
Президент РФ Владимир Путин поздравил российское студенчество с Татьяниным днём, который отмечается 25 января.
Об этом: Владимир Путин поздравил российских студентов с Татьяниным днём
Президент РФ Владимир Путин пообещал попросить главу Минкультуры РФ Ольгу Любимову и её предшественника на этом посту, Владимира Мединского, заняться вопросами развития русского фольклора.
«Мы говорим много о поддержке фольклора, о поддержке национальных видов творчества в регионах России, но делаем пока ещё недостаточно», — сказал Путин.
Заседание Госсовета по вопросам развития науки планируется провести в ближайшее время. Об этом 22 января заявил президент Владимир Путин на встрече со студентами в образовательном центре «Сириус».
Читайте также: Вопросы развития науки Путин намерен вынести на Госсовет
Читайте подробнее: Путин: Ничего не может быть важнее родителя и учителя
Президент РФ Владимир Путин предположил, что введение института некоего «наставника» над главой государства могло бы привести к двоевластию. Об этом он заявил в Сочи, отвечая на вопрос одной из участниц встречи о перспективах после 2024 года. В частности, девушка напомнила про опыт Сингапура, где была должность министра-наставника.
Об этом: Путин раскритиковал идею «наставника» над президентом
«При поступлении в высшие учебные заведения главным критерием должны быть знания, а не спортивные достижения. Если какие-то преференции есть, то это было сделано наверняка чтобы привлечь внимание к медальным видам спорта. Но в целом я считаю, что если есть преференции, то они должны распространяться на все виды спорта, в том числе и на те, которые олимпийскими не являются. Я сам начинал с самбо, это не олимпийский вид спорта. У нас есть национальные виды спорта, и это мы должны поддерживать. Надо будет посмотреть», — отметил Путин, отвечая на вопрос участницы встречи.
Об этом: Путин: при поступлении в вуз главный критерий знания, а не спортдостижения
Президент РФ Владимир Путин призвал задуматься о внедрении отраслевой оплаты труда во всей социальной сфере.
Об этом: Путин: нужно думать об отраслевой системе оплаты труда в соцсфере
В России планируется ввести гранты для педагогов, об этом 22 января в Сочи заявил президент РФ Владимир Путин. С предложением о поддержке преподавателей грантами, что бы они «смогли воспитать ещё больше грантополучателей», обратилась одна из участниц.
Подробности в материале:В России будут введены гранты для педагогов — Путин
Отвечая на вопрос участника встречи о том, чем конкретно молодёжь может помочь в реализации национальных проектов, президент ответил: «Хорошо делать своё дело».
Читайте также: Для успеха нацпроектов каждый должен хорошо делать своё дело — Путин
«В детских садах нужно внедряться систему предшкольной подготовки, и нужно, чтобы дети из семей с любыми доходами находились в одинаковых стартовых условиях», — обратил внимание президент.
Читайте также: Путин выступил за дошкольную подготовку в детских садах
Президент РФ Владимир Путин поддержал НИУ ВШЭ в ходе общения с одним из студентов вуза.
«Мы стараемся все сделать для того, чтобы ваш вуз развивать: он растет и растет. Я очень рад, будем и дальше это поддерживать», — сказал Путин.
Владимир Путин на встрече в образовательном центре «Сириус». Фото: Kremlin.ru
Владимир Путин на встрече со студентами ведущих вузов, школьниками, преподавателями и наставниками в образовательном центре «Сириус». Фото: Kremlin.ru
Владимир Путин на встрече со студентами ведущих вузов, школьниками, преподавателями и наставниками в образовательном центре «Сириус». Kremlin.ru.
Президент России Владимир Путин: «Скоро Татьянин день, поэтому я в преддверии этого студенческого праздника хочу вас поздравить: поздравить всех студентов, всех наших учащихся различных учебных заведений и ваших преподавателей с этим праздником. И желаю вам всего самого доброго».
Студентка второго курса Санкт-Петербургского государственного университета Дарья Рудакова акцентировала внимание российского президента на педагогах и, в частности, на повышении статуса педагога, на повышении уважения к педагогу среди населения.
«Хотелось бы какими-то методами вырабатывать среди подрастающего населения, среди родителей вот это правильное отношение к учителю. Кроме того, возможно, есть проблемы с обеспечением материальными условиями для педагогов, то есть условиями в школах», — отметила она.
Путин уже вылетел из Сочи в Израиль для участия в мероприятиях в рамках международного форума «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом».
Цитата из канала «Вы слушали Маяк».