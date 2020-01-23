Президент России Владимир Путин 22 января совершает рабочую поездку в Сочи. В частности, он посетит образовательный центр «Сириус» и в преддверии Дня российского студенчества встретится со студентами ведущих отечественных университетов, а также преподавателями [[[picture1]]]

Владимир Путин на встрече со студентами ведущих вузов, школьниками, преподавателями и наставниками в образовательном центре «Сириус». Фото: kremlin.ru

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