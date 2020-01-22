Киев, 22 января, 2020, 20:09 — ИА Регнум. Президент Владимир Зеленский считает, что ЕС может принять Украину в качестве компенсации после выхода Великобритании.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

Об этом он заявил в ходе выступления на форуме в Давосе сегодня, 22 января.

«Мне кажется, что сейчас очень удобный момент. Одна большая страна сделала exit, возможно для Украины пришло время сделать enter», — заявил Зеленский.

По его мнению, ЕС должен «просто взять» Украину в союз — «говорят, это очень сложные вещи, хотя это очень простые решения».

«Многие страны ЕС нас поддерживают и видят будущее Украины в ЕС рядом с собой, как равноправного партнера», — заявил Зеленский, не уточнив, какие конкретно страны он имеет в виду.