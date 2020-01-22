Санкт-Петербург, 22 января, 2020, 19:49 — ИА Регнум. Два гражданина из России и Китая, которые были сегодня госпитализированы в Петербурге с подозрением на азиатский коронавирус, находятся под наблюдением врачей, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Об этом в среду сообщил председатель комитета здравоохранения Петербурга Дмитрий Лисовец.

Minzdrav.ryazangov.ru Больница

Напомним, всреду, 22 января стало известно, что из аэропорта «Пулково» был экстренно госпитализирован пассажир, прибывший в город из Китая. 23-летний россиянин прибыл из Шанхая. Он в самолете почувствовал недомогание и температуру и обратился к врачам, после чего его госпитализировали в Боткинскую больницу.

Помимо этого, в главную инфекционную клинику города сегодня был доставлен 20-летний гражданин КНР. Он также сегодня около 14 часов дня самостоятельно обратился в поликлинику с жалобами на недомогание, после чего его увезли в больницу.

В настоящий момент состояние обоих врачи оценивают как средней степени тяжести. У россиянина температура 37,5, в остальном симптомы у него отмечаются те же, что и при ОРВИ.

«Говорить о том, что у него выявляется тот самый коронавирус, не приходится, поскольку обследование сейчас не завершено. Он изолирован, состояние его средней степени тяжести: по интоксикации и температуре. Никаких жизнеугрожающих условий у него и у гражданина России нет», — подчеркнул Лисовец.

У обоих пациентов взяты анализы, результаты по гражданину КНР будут готовы к ночи, а по россиянину к утру.

В КНР отмечена вспышка нового респираторного заболевания, симптомы которого похожи на ОРВИ, однако побороть коронавирус не удаётся. На данный момент зарегистрирована смерть 17 из 444 заболевших.