Москва, 22 января, 2020, 18:19 — ИА Регнум. Публикации СМИ о самороспуске Госдумы намерена изучить комиссия по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 января, об этом сообщил глава комиссии Госдумы Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

По его словам, комиссия Госдумы намерена «разобраться, кому это выгодно и с какой целью иностранные СМИ будоражат слухами общественное мнение и хотят сформировать у российских граждан представление о хаотичности действий власти».

В качестве примера Пискарёв привел публикацию агентства Bloomberg, вышедшую 17 января.

Ранее в Госдуме информацию о досрочном прекращении полномочий депутатов Госдумы назвали фейком.