Калуга, 22 января, 2020, 19:06 — ИА Регнум. В Калуге 22 января был подписан Меморандум о намерениях между государственного музея истории космонавтики им. К. Э. Циолковского и Аэрокосмическим музеем Гифу-Какамигахара. Делегацию из Японии возглавил директор Аэрокосмического музея Гифу-Какамигахара Мацуи Такафуми. Гости возложили цветы к могиле Циолковского. В церемонии приняли участие российский космонавт Сергей Залётин, представители администрации области, калужского Музея истории космонавтики, учёные, студенты, представители Центра космического воспитания «Галактика», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru В Калуге подписан Меморандум о намерениях между государственного музея истории космонавтики им. К. Э. Циолковского и Аэрокосмическим музеем Гифу-Какамигахара.

В этот же день состоялась встреча делегации из Японии с представителями калужской молодежи. Их вниманию были представлены презентации японского Аэрокосмического музея Гифу-Какамигахара и ГМИК им. К. Э. Циолковского. В программе визита японской делегации также экскурсия по экспозиции калужского Музея истории космонавтики, знакомство с достопримечательностями Калуги и посещение Мемориального дома-музея Циолковского.

В июне 2019 года в японском городе Осака состоялась встреча на высшем уровне премьер-министра Синдзо Абэ и президента России Владимира Путина. Во время встречи лидеры двух стран договорились о проведении в 2020—2021 годах Года японо-российских межрегиональных и побратимских обменов.