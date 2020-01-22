Вашингтон, 22 января, 2020, 17:38 — ИА Регнум. Визит на Украину планирует совершить 31 января 2020 г. американский госсекретарь Майк Помпео, сообщает 22 января BuzzFeed.

Gage Skidmore Майк Помпео

Уточняется, что глава Госдепа встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на фоне скандала с импичментом американскому президенту Дональду Трампу Зеленский заявил, что тот самый телефонный разговор, который стал поводом для претензий демократов к главе Штатов, не содержал ничего плохого — по крайней мере со стороны Киева.