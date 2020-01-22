Обнинск, Калужская область, 22 января, 2020, 17:49 — ИА Регнум.

В Калужской области на Обнинском научно-производственном предприятии «Технология» им. А. Г. Ромашина (входит в госкорпорацию «Ростех») в 2019 году реализована программа внедрения принципов и методов бережливого производства. Сотрудники подали 101 предложение по улучшению, 46 из которых успешно реализованы, 80 работников прошли дополнительное обучение на целевых курсах, ориентированных на повышение эффективности производственных процессов. Об этом 22 января сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации генерального директора ОНПП «Технология» Андрея Силкина.

Technologiya.ru На Обнинском научно-производственном предприятии «Технология» им. А. Г. Ромашина реализована программа внедрения принципов и методов бережливого производства.

Одним из наиболее эффективных стало предложение сотрудников цеха направления «Стекло», которые разработали и внедрили модернизированную формовую оснастку на участке ручного формования изделий. Это позволило повысить производительность труда в цехе на 22%.

«В настоящее время в процесс непрерывных улучшений вовлечены 60% сотрудников предприятия. Участие коллектива в программе даёт очень хорошие результаты. Работники помогают увидеть слабые места, тем самым способствуют созданию более комфортных условий труда, оптимизации производственных процессов, что позволяет снижать издержки, повышать качество продукции», — подчеркнул Андрей Силкин.