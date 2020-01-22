В Туле ветеранам торжественно вручили медали к 75-летию Победы
Тула, 22 января, 2020, 17:07 — ИА Регнум. Торжественную церемонию вручения медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.» ветеранам Тульской области провёл губернатор Тульской области Алексей Дюмин 22 января, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона. Церемония состоялась в Тульском государственном музее оружия. В общей сложности губернатор вручил медали 15 ветеранам — в регионе дали старт вручению юбилейных медалей.
Глава региона поблагодарил ветеранов за подвиги — на поле боя и в труде, за личный вклад в Великую Победу.
До 8 мая 2020 года юбилейные медали будут вручены более 13 тыс. жителям Тульской области — участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда.