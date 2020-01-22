Санкт-Петербург, 22 января, 2020, 16:03 — ИА Регнум. Гатчинский дворец можно привести в идеальное состояние за пять лет, чтобы открыть для посещений все каре и залы дворца. Об этом заявил глава комитета по охране памятников Петербурга (КГИОП) Сергей Макаров, передает 22 января корреспондент ИА REGNUM.

Lenobl.ru Гатчинский дворец

Гатчинский дворец, возведенный в духе охотничьего замка, является объектом культурного наследия федерального значения. Он расположен на территории Ленинградской области, однако музей-заповедник «Гатчина» находится в ведении властей Санкт-Петербурга.

В 2020 году в Гатчинском дворце планируют отреставрировать фасады Кухонного каре, южного, юго-западного и северного фасадов западного полуциркуля, а также северо-восточного, юго-восточного и западного фасадов центральной части дворца. На это уйдет почти 300 млн рублей.

Сергей Макаров полагает, что за последние пять лет состояние дворца существенно улучшилось. «Если сравнить его состояние пять лет назад и сейчас — это вообще другой дворец, куда приятно приехать», — заявил чиновник.

С 2015 по 2019 годы по программе КГИОП на реставрацию интерьеров и фасадов Гатчинского дворца выделяли 553 млн рублей, привели в порядок Дворцовую церковь, Арсенальный зал, Чесменскую галерею, а также фасады центральной части дворца и Арсенального каре.

«Мы с директором ГМЗ «Гатчина» все-таки хотим довести этот объект до логического завершения, открыть все интерьеры, все каре, показать жителям города и Ленобласти, гостям города, как на самом деле должен выглядеть Гатчинский дворец. У нас очень большие планы, в [текущем] году, понятно, еще ничего не закончится, там работы еще лет на пять, объект дорогостоящий, но он стоит того», — заключил Макаров.

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В 1765 году императрица Екатерина II подарила своему фавориту Григорию Орлову Гатчинскую мызу. Здесь началось строительство большого дворца. После смерти Орлова в 1783 году Екатерина II выкупила имение у наследников графа и пожаловала ее своему сыну, великому князю Павлу Петровичу. Вскоре Гатчина стала его любимым местом пребывания. После вступления на престол Павла I в 1796 году Гатчина превратилась в императорскую резиденцию. Позже здесь жили представители императорской фамилии, в том числе Александр III с семьей.