Москва, 22 января, 2020, 15:53 — ИА Регнум. Следственный комитет России проведет проверку инцидента с ребенком на юге Москвы. Об этом 22 января сообщила пресс-служба СК РФ.

Открытое окно

Днем 22 января на улице Восточная в Москве женщина закрылась в своей квартире и угрожала выбросить маленького ребенка из окна. По данным СК, ранее к семье пришли органы опеки, чтобы проверить условия жизни несовершеннолетнего.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, полиции, а также бригада скорой помощи. Ребенка удалось забрать, сейчас его осматривают врачи.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве по фактам, изложенным в СМИ, организовано проведение доследственной проверки», — сообщили в СК.