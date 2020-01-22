Санкт-Петербург, 22 января, 2020, 15:32 — ИА Регнум. На реставрацию православного Князь-Владимирского собора на улице Блохина в Петроградском районе Петербурга в 2020 году потратят 46,5 млн рублей. Вся эта сумма уйдет на интерьеры, передает 21 января корреспондент ИА REGNUM.

Globus.aquaviva.ru/ Князь-Владимирский собор (фото сайта «Глобус Митрополии")

По словам главы городского комитета по охране памятников (КГИОП) Сергея Макарова, реставрация внешних фасадов уже завершена, но внутреннее убранство все еще находится в неудовлетворительном состоянии.

«Интерьеры в не очень хорошем состоянии. Через несколько лет он (собор) предстанет в обновленном виде уже внутренне», — сказал чиновник.

Князь-Владимирский собор стал одним из первых пятиглавых храмов в Петербурге, это памятник федерального значения, чье создание связано с именами ведущих архитекторов XVIII века: Земцова, Трезини, Ринальди и Старова. По своему архитектурному стилю он относится к переходному периоду от барокко к классицизму.