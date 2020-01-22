Калуга, 22 января, 2020, 20:23 — ИА Регнум. В Калуге 22 января состоялась церемония возложения цветов к памятнику Ивану III на площади Старый торг в честь 580-летия великого князя, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru Возложением цветов отметили калужане 580-летие великого князя Ивана III

При Иване III была обретена независимость Российского государства с центром в Москве. Обращаясь к участникам церемонии, первый заместитель губернатора Калужской области Владимир Мазур отметил значимость деятельности великого князя Московского в истории страны и важность сохранения памяти о предках для будущего поколения.

В мероприятии приняли участие представители общественных организаций, духовенства, казачества, учащиеся образовательных организаций и жители областного центра.