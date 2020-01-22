Ярославль, 22 января, 2020, 14:42 — ИА Регнум. В Ярославле троллейбусное депо могут начать выводить из центра города до подготовки новой площадки в трамвайном депо. Об этом заявила на заседании комиссии муниципалитета Ярославля депутат Евгения Овод, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Депо

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на месте депо планируется построить жилой комплекс.

«Поступила информация, что 26 февраля первый маршрут уезжает во второе депо. На предыдущей комиссии по экономике было принято решение, что пока не готово депо на Ленинградском проспекте, никто никуда не уезжает. Перекраивается уже расписание троллейбусов, они будут выезжать с улицы Гагарина, это 12 машин», — сказала Евгения Овод.

Эта информация возмутила депутатов. Они заподозрили власти в срыве договоренностей.

«На комиссии мы говорили, что любые действия, которые должны быть, они должны быть в дорожной карте, а нам ее надо развернуто предоставить», — сказал председатель муниципалитета Артур Ефремов.

Депутаты обратились к председателю комитета по управлению муниципальным имуществом Александру Асриянцу. Но Асриянц от ответа ушел.

«Я председатель комитета по управлению муниципальным имуществом, а не директор АО «ЯрГЭТ», — заявил Александр Асриянц.

Это только подлило масла в огонь. Председатель комиссии по экономике Константин Шлапак потребовал от мэрии соблюдения договоренностей.

«У нас председатель КУМИ сегодня присутствует, он представитель единственного акционера «ЯрГЭТа», мы в протоколе запишем: комиссия настойчиво рекомендует остановить всю деятельность по переводу депо до подготовки депо на Ленинградском проспекте. Это должно неукоснительно выполняться. Наверно, можно лесом пустить наши предложения. Но, наверно есть юридические аспекты, которые не позволят это сделать. Это, во-первых. А, во-вторых, хватит что-то втайне от нас что-то предпринимать. Мы уже говорили об этом. У нас должен быть кредит доверия власти исполнительной, представительной. Взаимодействие. Для меня тоже это нонсенс, что какие-то действия ведутся, хотя мы четко проговорили: готовите площадку, после этого занимаетесь переездом. Понятно, что впереди паровоза кто-то бежит, чтобы инвестора удовлетворить. Но у нас другие цели. Мы, прежде всего, должны удовлетворять интересы граждан города Ярославля и ни в коем случае не допускать транспортного коллапса», — сказал депутат Константин Шлапак.

В редакцию ИА REGNUM также поступил протокол совещания в «Яргорэлектротрансе», согласно которому подготовка к переводу депо из центра города ведется. До конца января сотрудников депо должны уведомить об увольнении. Руководство планирует снять собственную охрану и нанять для этого стороннюю организацию. Слесарное оборудование должно быть перераспределено между депо № 2 и трамвайным депо.