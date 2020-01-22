«Ленинградский салют» устроят в Петербурге в День снятия блокады
Санкт-Петербург, 22 января, 2020, 14:36 — ИА Регнум. В 76-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады, 27 января 2020 года, на Стрелке Васильевского острова будет организована историческая реконструкция Ленинградского победного салюта, прозвучавшего 27 января 1944 года.
Как сообщили в администрации Василеостровского района Петербурга, на Стрелке в памятный день будет развернута масштабная культурно-историческая зона, способствующая погружению гостей в атмосферу блокадных лет.
С 18:00 заработают интерактивные выставки и экспозиции, среди которых — полевой штаб и военно-полевой пункт связи, пункт приема и подготовки новобранцев, выставочная площадка противотанковой обороны Ленинграда, противовоздушной обороны и многие другие. Также будет доступна выставка трофеев, захваченных Красной Армией под Ленинградом в годы Великой Отечественной войны.
«На каждой площадке будут работать участники военно-исторических клубов в аутентичной военной форме, также будет представлен быт местных жителей — ленинградцев, организованы патрули и работа регулировщиков», — рассказали в администрации.
С 19:00 начнется концерт военных оркестров, исполнителей и коллективов, которые исполнят музыкальные произведения, связанные с историей города и подвигом ленинградцев в годы блокады.
В 20:00 стартует военно-историческая постановка и реконструкция победного Ленинградского салюта 1944 года.
По 12 холостых выстрелов произведут из 12-ти дивизионных пушек ЗИС-2 и ЗИС-3, «зениток» калибром 37 и 85 мм.