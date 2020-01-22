Санкт-Петербург, 22 января, 2020, 14:36 — ИА Регнум. В 76-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады, 27 января 2020 года, на Стрелке Васильевского острова будет организована историческая реконструкция Ленинградского победного салюта, прозвучавшего 27 января 1944 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Победный салют (реконструкция). Фото 2018 года

Как сообщили в администрации Василеостровского района Петербурга, на Стрелке в памятный день будет развернута масштабная культурно-историческая зона, способствующая погружению гостей в атмосферу блокадных лет.

С 18:00 заработают интерактивные выставки и экспозиции, среди которых — полевой штаб и военно-полевой пункт связи, пункт приема и подготовки новобранцев, выставочная площадка противотанковой обороны Ленинграда, противовоздушной обороны и многие другие. Также будет доступна выставка трофеев, захваченных Красной Армией под Ленинградом в годы Великой Отечественной войны.

«На каждой площадке будут работать участники военно-исторических клубов в аутентичной военной форме, также будет представлен быт местных жителей — ленинградцев, организованы патрули и работа регулировщиков», — рассказали в администрации.

С 19:00 начнется концерт военных оркестров, исполнителей и коллективов, которые исполнят музыкальные произведения, связанные с историей города и подвигом ленинградцев в годы блокады.

В 20:00 стартует военно-историческая постановка и реконструкция победного Ленинградского салюта 1944 года.

По 12 холостых выстрелов произведут из 12-ти дивизионных пушек ЗИС-2 и ЗИС-3, «зениток» калибром 37 и 85 мм.