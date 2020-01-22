Санкт-Петербург, 22 января, 2020, 14:19 — ИА Регнум. Ленинградская область предлагает Санкт-Петербургу заняться сортировкой и переработкой производимых городом коммунальных отходов. Это позволит существенно уменьшить объем мусора, который захоранивается на полигонах в Ленобласти.

Дарья Драй ИА REGNUM Мусор

Об этом заявил исполняющий обязанности начальника Управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами Алексей Пименов, комментарий которого распространило 21 января правительство региона.

Напомним, в настоящее время Ленинградская область вынуждена бесконтрольно принимать бытовые отходы из мегаполиса, в связи с тем, что «мусорная реформа» в Петербурге пока отложена, в то время как Ленобласть уже перешла к новым принципам обращения с отходами.

«Ленинградская область предлагает администрации Санкт-Петербурга представить четкую дорожную карту по строительству объектов сортировки и переработки отходов», — заявил Алексей Пименов.

Он отметил, что объем мусора, который производит Санкт-Петербург, как минимум, в 2,5 раза превышает объем отходов, генерируемых в Ленобласти.

В связи с этим чиновники Ленобласти предлагают администрации Петербурга оперативно рассмотреть вопросы строительства предприятий по сортировке и переработке отходов на территории города.

«Власти мегаполиса должны создать условия, при которых объем отходов, транспортируемых для захоронения в Ленинградскую область, будет максимально снижен за счет переработки», — пояснил эту позицию Пименов.

Если у города нет свободных территорий для таких предприятий, Ленинградская область может найти площадки под строительство таких объектов на своей территории, но только при условии, что новые предприятия будут современными и экологически безопасными.

«При предоставлении реалистичных и понятных инвестиционных проектов, участки под реализацию будут выбраны в сжатые сроки», — пообещал областной чиновник.

Как полагают власти Ленобласти, если эти предложения будут приняты Смольным, Ленобласть обеспечит эффективное управление мусорными полигонами, которые уже включены в территориальную схему обращения с отходами Ленинградской области.

В регионе готовы предотвратить их расширение, что будет отвечать интересам как жителей Ленобласти, так и дачников и отдыхающих из Санкт-Петербурга.

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Как сообщало ИА REGNUM, во время большой пресс-конференции президента РФ в декабре 2019 года Владимиру Путину пожаловались на отсрочку Петербурга с переходом на «мусорную реформу», несмотря на то, что с ноября 2019 года соседний регион полностью перешел на новую форму обращения с твердыми коммунальными отходами.

После этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко письменно изложил губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову свои предложения по решению мусорной проблемы.