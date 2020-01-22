Барнаул, 22 января, 2020, 13:44 — ИА Регнум. В Змеиногорске, Рубцовске, райцентре Троицкое и других населённых пунктах Алтайского края за одни только сутки выпало около 22 миллиметра осадков — против прежнего рекорда в 16 миллиметров, зафиксированного 47 лет назад. Об этом сообщает ГТРК «Алтай» со ссылкой на алтайских синоптиков.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайский край. Метель на дороге

«10 миллиметров осадков — это 10 килограммов воды на каждый квадратный метр. А это фактически ведро воды», — отмечается в репортаже алтайских телевизионщиков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, снегопады в Алтайском крае этой зимой практически не прекращаются. В снежный плен попали десятки населённых пунктов. По данным региональных властей, на 22 января дорожные службы расчистили проезды к 23 селам из 25, дорожное сообщение с которыми было прервано из-за метели. Но синоптики передали: в ближайшие двое суток на Алтае вновь будет штормить.

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