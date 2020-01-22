Калуга, 22 января, 2020, 17:45 — ИА Регнум. Начальник железнодорожной станции «Перспективная» структурного подразделения Центральной дирекции управления движением — филиала ОАО «РЖД» в Калужской области осуждён за получении взятки. Он стал третьим осужденным за неделю начальником железнодорожной станции региона. Об этом 22 января сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Wikimapia.org Калужская железнодорожная станция «Перспективная»

Как установлено следствием и судом, бывший начальник железнодорожной станции с июня по ноябрь 2017 года получил взятки на общую сумму 82,5 тысячи рублей через посредника за незаконные действия, связанные с необоснованным увеличением срока службы подвижного железнодорожного состава с истекающим сроком эксплуатации. Обвиняемый свою вину в совершении двух преступлений признал и в содеянном раскаялся. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере миллиона рублей.

Кстати, начальник железнодорожной станции «Перспективная» стал уже третьим железнодорожником региона, которому суд вынес обвинительный приговор за взяточничество. Ранее за получение взяток были осуждены начальники калужских железнодорожных станций «Азарово» и «Тихонова Пустынь».