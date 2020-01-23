15:00 22.01.2020

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Читайте подробнее: Выплаты за классное руководство — знак уважения учителям: Путин

15:08 22.01.2020

Владимир Путин пообещал помочь Усманской детской школе искусств с приобретением нового рояля. По просьбе директора Анны Щербак глава региона Игорь Артамонов возьмёт на личный контроль покупку автобуса для школы.

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Об этом: Путин пообещал Усманской школе искусств новый рояль

15:17 22.01.2020 В России необходимо пересмотреть структуры потребительской корзины, поскольку в ней не хватает овощей, фруктов, рыбы и мяса. Об этом 22 января заявил президент России Владимир Путин на встрече с общественностью в Усмани Липецкой области. Об этом: Владимир Путин призвал пересмотреть структуру потребительской корзины

15:20 22.01.2020 Президент РФ Владимир Путин заявил о своём согласии с идеей ужесточения ответственности за нарушения при поставках питания в образовательные учреждения.

15:43 22.01.2020 Активист ОНФ, председатель комиссии Общественной палаты Московской области по развитию здравоохранения, социальной политике, СО НКО, поддержке семьи и детства Юлия Зимова во время встречи президента РФ Владимира Путина с представителями общественности предложила улучшить на портале госуслуг систему информирования граждан о мерах поддержки со стороны государства, а также добавить информацию о том, какую помощь могут оказать населению некоммерческие организации. Зимова отметила, что проблема информирования граждан сохраняется. Так, 35% россиян не получают поддержки, например, для семей детьми, потому что ничего о ней не знают. Она предложила создать на портале госуслуг личный семейный кабинет, который бы информировал, какая мера поддержки положена людям в регионе при рождении первого ребенка и т. д. Более того, эта информация должна быть «проактивной», т. е. всплывать сама при похожих запросах. «Тогда мы выйдем на новый уровень информированности», — отметила Зимова. Также она рассказала о мобильном приложении «ОНФ. Помощь», где есть раздел по оказанию помощи населению со стороны некоммерческих организаций. Зимова предложила также добавить на портал госуслуг информацию о том, какую помощь могут оказать гражданам именно НКО. «Это правильно и своевременно. Я согласен», — подчеркнул глава государства.

15:44 22.01.2020 Эксперт ОНФ, учредитель движения «Совет матерей» Татьяна Буцкая призвала президента РФ, лидера ОНФ Владимира Путина обратиться к губернаторам и попросить, чтобы те отслеживали своевременность выплат социальных пособий. Путин назвал востребованной работу ОНФ в этом направлении и пообещал поговорить с главами регионов. Об этом он заявил на встрече с представителями общественности в Липецкой области. «В некоторых регионах месяц, два, а то и три была задержка с выплатой. Казалось бы, что за проблема: задержали — не отменили. Но семьи, для некоторых это почти половина тех денег, на которые они живут, для них это был очень существенный недочет в семейном бюджете. Я уже не буду рассказывать, в какие микрокредиты они могли влезать», — поделилась Буцкая. Она призвала президента обратиться к губернаторам с просьбой отслеживать своевременность выплат федеральных и региональных пособий для семей с детьми. «У нас практически все идет без задержек, по крайней мере с социальными выплатами. Их даже вперед перечисляют. Это просто сбой на региональном уровне. Поэтому общественные палаты, Общероссийский народный фронт здесь крайне востребованы. Нужно просто смотреть за этим. Безусловно, на встречах с коллегами, с губернаторами обязательно буду об этом говорить. Что ругаться, надо просто наладить работу соответствующим образом», — ответил Путин.

15:45 22.01.2020 Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности в городе Усмани Липецкой области, отвечая на вопрос активиста ОНФ о том, как можно противостоять фальсификациям истории Второй мировой войны, заявил, что это можно сделать только путем донесения правды. Активист ОНФ, учитель истории и обществознания школы №3 города Усмани Дмитрий Демехов как педагог-предметник и классный руководитель ведет проектное направление «Фальсификация истории России как угроза национальной безопасности». На встрече он рассказал Владимиру Путину о том, что на протяжении многих лет есть те, кто пытается переписать мировую историю и историю нашего Отечества. Так, совсем недавно в Польше заявили, что считают СССР виновным в развязывании Второй мировой войны наравне с Германией. «Как для педагога и классного руководителя — для меня это катастрофа. И самое страшное, что в рамках медиапространства сторонники подобных идей пропагандируют свои взгляды среди молодого поколения. Как вы считаете, за счет чего мы можем эффективно противостоять подобным тенденциям в рамках медиапространства?» — спросил он. Президент, отвечая на вопрос общественника, заявил, что только за счет правды: «Только правду нужно излагать. Но она должна быть аргументированной».

15:46 22.01.2020 Эксперт ОНФ, директор Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Надежда Малышкина на встрече президента России, лидера ОНФ Владимира Путина с представителями общественности рассказала о деятельности семейного МФЦ в Тамбовской области и предложила распространить такую практику на остальные регионы страны. Глава государства поддержал инициативу. Малышкина пояснила, что семейный МФЦ в Тамбовской области — это государственное учреждение, которое тесно сотрудничает в том числе со многими некоммерческими организациями. Сюда может обратиться любая семья с детьми по самым разным проблемам и вопросам. «У нас работают психологи, дефектологи, логопеды и другие специалисты. Они оказывают услуги комплексно. И спектр этих услуг широкий. За время существования МФЦ в семьях, с которыми мы работаем, не было ни одного развода, ни одного отказа от ребенка», — отметила Малышкина. Она предложила изучить опыт семейного МФЦ остальным регионам и распространить его по всей стране. «Это хорошая, очень замечательная идея», — подчеркнул Путин. Таким образом, гражданам предлагается и конкретная помощь, и предоставление необходимой информации, в том числе о возможностях, которые предоставляет государство, пояснил президент.

16:21 22.01.2020 Бороться с создание в социальных сетях «групп смерти» и подобных им сообществ необходимо комплексно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства признался, что даже не мог сначала поверить в существование людей, заманивающих молодежь в «группы смерти» в соцсетях. «Я когда впервые с этим столкнулся просто рот и глаза открыл, даже не мог себе представить, что такие люди у нас существуют, — сказал Путин. — Что за уроды? Откуда они берутся?» Читайте также: Путин назвал «мразями» организаторов «групп смерти»