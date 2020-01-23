Поездка Путина в Липецкую область и в Сочи – все новости
Президент России Владимир Путин 22 января совершает рабочую поездку в Липецкую область. В частности, он побывает в Усманском районе, где ознакомится с объектами инфраструктуры: только в 2019 году здесь построили детскую поликлинику, реконструировали школу искусств, начали строить новую школу. Президент проведёт встречу с представителями общественности — на ней будут обсуждаться инициативы по социальной поддержке граждан, озвученные в послании президента Федеральному собранию.
Также 22 января президент отправится в Сочи — там он посетит образовательный центр «Сириус» и в преддверии Дня российского студенчества встретится со студентами ведущих отечественных университетов, а также преподавателями.
Путин уже прибыл в Липецкую область, сообщили очевидцы. Ожидается, что президент посетит город Усмань, где осмотрит социальные объекты — поликлиники и школы.
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В рамках рабочей поездки президента в Липецкую область должна состояться его встреча с представителями местных общественных организаций. Предположительно, состоится она в усманском Доме культуры. Здание и подъездные пути к нему оцеплены сотрудниками правоохранительных органов с 21 января, сообщили «Вести-Липецк».
Жители Усмани в соцсетях жалуются, что в день визита президента город «вымер»: на улицах нет машин и почти нет людей. Кто-то из горожан хотел увидеть Владимира Путина у городского Дома культуры, но никто не знает, как долго его придётся ждать.
Вместе с главой Липецкой области Игорем Артамоновым президент посетил в Усмани новую детскую поликлинику, которую построили в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Поликлиника была открыта 31 августа 2019 года.
Следующие пункты рабочей поездки президента — посещение Усманской детской школы искусств и встреча с общественниками.
Поликлиника, которую осмотрел президент, рассчитана на 150 посещений в смену. В ней создана доступная среда, оборудованы кабинеты специалистов, а также кабинеты здорового ребенка, дошкольно-школьного отделения и диспансеризации, ультразвуковой диагностики, прививочный, массажный и процедурный кабинеты.
Строительство поликлиники обошлось в 70 миллионов рублей. Ещё пять миллионов было потрачено на закупку медицинского оборудования.
Об этом: «Бережливая поликлиника» в Усмани обошлась бюджету в 70 млн рублей
Путин проводит встречу с представителями общественных организаций. Он поделился с общественниками впечатлениями о посещении новой детской поликлиники:
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Средства на выплату пособий для первого ребёнка Министерство финансов РФ перечисляет с опережением графика. Сбои возможны на уровне регионов, заявил президент РФ Владимир Путин 22 января на встрече с общественностью в Липецкой области.
Об этом: Минфин переводит средства на детские пособия с опережением графика — Путин
На встрече с президентом присутствуют около 80 представителей общественных организаций. Темы встречи: демография, поддержка семей с детьми и меры по борьбе с бедностью.
Глава Липецкой области Игорь Артамонов возьмёт на личный контроль оказание помощи многодетной семье Ефановых, которая обратилась за помощью к президенту Владимиру Путину. В семье Ефановых воспитывается 21 ребёнок. Софья Ефанова вместе с отцом помогает воспитанникам детских домов освоить работу по дереву. Свой добровольческий проект Ефановы назвали «Маленькие домики от большой семьи». Проект занял первое место во всероссийском конкурсе «Добровольцы России».
Семья попросила Путина помочь с помещением для реализации их проекта. Глава региона Игорь Артамонов заявил, что вопрос с помещением и поддержкой проекта будет решён.
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Противостоять попыткам переписать и сфальсифицировать историю можно только аргументированной правдой. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня, 22 января, в ходе общения с представителями общественности в Липецкой области.
Подробности в материале: Путин назвал способ противостоять попыткам фальсификации истории
Переход России к парламентской республике не целесообразен, заявил 22 января президент страны Владимир Путин на встрече с общественностью в Усмани Липецкой области.
Об этом: Путин оценил целесообразность перехода России к парламентской республике
Член региональной Общественной палаты Ирина Бурмыкина попросила президента поручить правительству разработку нормативных актов, которые решат проблемы с организацией бесплатного питания в школах.
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Путин отметил, что всё-таки России нужна крепкая президентская власть, так как это многоконфессиональная страна с огромной территорией, на которой живет множество различных наций, народов и народностей.
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Семьи в России смогут использовать средства материнского капитала в момента рождения первого ребёнка, а не по достижению им определённого возраста. Такое заявление сегодня, 22 января, в ходе встречи с представителями общественности в Липецкой области сделал президент РФ Владимир Путин.
«Разумеется, если на первого ребенка материнский капитал распространили, то не нужно ждать, пока исполнится три года второму ребёнку», — отметил российский лидер.
Глава государства подчеркнул, что «отсчёт должен идти от рождения первого ребёнка».
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, которая прибыла в Липецкую область вместе с президентом, вручила пяти липецким семьям сертификаты на получение финансовой помощи для открытия собственного бизнеса.
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Владимир Путин пообещал помочь Усманской детской школе искусств с приобретением нового рояля. По просьбе директора Анны Щербак глава региона Игорь Артамонов возьмёт на личный контроль покупку автобуса для школы.
Об этом: Путин пообещал Усманской школе искусств новый рояль
В России необходимо пересмотреть структуры потребительской корзины, поскольку в ней не хватает овощей, фруктов, рыбы и мяса. Об этом 22 января заявил президент России Владимир Путин на встрече с общественностью в Усмани Липецкой области.
Об этом: Владимир Путин призвал пересмотреть структуру потребительской корзины
Президент РФ Владимир Путин заявил о своём согласии с идеей ужесточения ответственности за нарушения при поставках питания в образовательные учреждения.
Активист ОНФ, председатель комиссии Общественной палаты Московской области по развитию здравоохранения, социальной политике, СО НКО, поддержке семьи и детства Юлия Зимова во время встречи президента РФ Владимира Путина с представителями общественности предложила улучшить на портале госуслуг систему информирования граждан о мерах поддержки со стороны государства, а также добавить информацию о том, какую помощь могут оказать населению некоммерческие организации.
Зимова отметила, что проблема информирования граждан сохраняется. Так, 35% россиян не получают поддержки, например, для семей детьми, потому что ничего о ней не знают.
Она предложила создать на портале госуслуг личный семейный кабинет, который бы информировал, какая мера поддержки положена людям в регионе при рождении первого ребенка и т. д. Более того, эта информация должна быть «проактивной»,
Также она рассказала о мобильном приложении «ОНФ. Помощь», где есть раздел по оказанию помощи населению со стороны некоммерческих организаций. Зимова предложила также добавить на портал госуслуг информацию о том, какую помощь могут оказать гражданам именно НКО.
«Это правильно и своевременно. Я согласен», — подчеркнул глава государства.
Эксперт ОНФ, учредитель движения «Совет матерей» Татьяна Буцкая призвала президента РФ, лидера ОНФ Владимира Путина обратиться к губернаторам и попросить, чтобы те отслеживали своевременность выплат социальных пособий. Путин назвал востребованной работу ОНФ в этом направлении и пообещал поговорить с главами регионов. Об этом он заявил на встрече с представителями общественности в Липецкой области.
«В некоторых регионах месяц, два, а то и три была задержка с выплатой. Казалось бы, что за проблема: задержали — не отменили. Но семьи, для некоторых это почти половина тех денег, на которые они живут, для них это был очень существенный недочет в семейном бюджете. Я уже не буду рассказывать, в какие микрокредиты они могли влезать», — поделилась Буцкая.
Она призвала президента обратиться к губернаторам с просьбой отслеживать своевременность выплат федеральных и региональных пособий для семей с детьми.
«У нас практически все идет без задержек, по крайней мере с социальными выплатами. Их даже вперед перечисляют. Это просто сбой на региональном уровне. Поэтому общественные палаты, Общероссийский народный фронт здесь крайне востребованы. Нужно просто смотреть за этим. Безусловно, на встречах с коллегами, с губернаторами обязательно буду об этом говорить. Что ругаться, надо просто наладить работу соответствующим образом», — ответил Путин.
Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности в городе Усмани Липецкой области, отвечая на вопрос активиста ОНФ о том, как можно противостоять фальсификациям истории Второй мировой войны, заявил, что это можно сделать только путем донесения правды.
Активист ОНФ, учитель истории и обществознания школы №3 города Усмани Дмитрий Демехов как педагог-предметник и классный руководитель ведет проектное направление «Фальсификация истории России как угроза национальной безопасности». На встрече он рассказал Владимиру Путину о том, что на протяжении многих лет есть те, кто пытается переписать мировую историю и историю нашего Отечества. Так, совсем недавно в Польше заявили, что считают СССР виновным в развязывании Второй мировой войны наравне с Германией.
«Как для педагога и классного руководителя — для меня это катастрофа. И самое страшное, что в рамках медиапространства сторонники подобных идей пропагандируют свои взгляды среди молодого поколения. Как вы считаете, за счет чего мы можем эффективно противостоять подобным тенденциям в рамках медиапространства?» — спросил он.
Президент, отвечая на вопрос общественника, заявил, что только за счет правды: «Только правду нужно излагать. Но она должна быть аргументированной».
Эксперт ОНФ, директор Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Надежда Малышкина на встрече президента России, лидера ОНФ Владимира Путина с представителями общественности рассказала о деятельности семейного МФЦ в Тамбовской области и предложила распространить такую практику на остальные регионы страны. Глава государства поддержал инициативу.
Малышкина пояснила, что семейный МФЦ в Тамбовской области — это государственное учреждение, которое тесно сотрудничает в том числе со многими некоммерческими организациями. Сюда может обратиться любая семья с детьми по самым разным проблемам и вопросам.
«У нас работают психологи, дефектологи, логопеды и другие специалисты. Они оказывают услуги комплексно. И спектр этих услуг широкий. За время существования МФЦ в семьях, с которыми мы работаем, не было ни одного развода, ни одного отказа от ребенка», — отметила Малышкина.
Она предложила изучить опыт семейного МФЦ остальным регионам и распространить его по всей стране.
«Это хорошая, очень замечательная идея», — подчеркнул Путин. Таким образом, гражданам предлагается и конкретная помощь, и предоставление необходимой информации, в том числе о возможностях, которые предоставляет государство, пояснил президент.
Бороться с создание в социальных сетях «групп смерти» и подобных им сообществ необходимо комплексно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства признался, что даже не мог сначала поверить в существование людей, заманивающих молодежь в «группы смерти» в соцсетях.
«Я когда впервые с этим столкнулся просто рот и глаза открыл, даже не мог себе представить, что такие люди у нас существуют, — сказал Путин. — Что за уроды? Откуда они берутся?»
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В ходе посещения Детской школы искусств города Усмань. Фото: kremlin.ru
В неудаче реформирования первичного звена здравоохранения виноват разрыв между муниципальным уровнем управления и государственным, к которому относятся федеральный и региональный уровни, заявил Владимир Путин на встрече с общественниками в Усмани.
Подробности в материале: Путин объяснил провал реформы первичного звена медицины
России нужно переходить на отраслевую систему оплаты труда и следить, чтобы при это не терялись дополнительные выплаты, заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос о зарплатах медиков, работающих в сельской местности.
Подробности в материале: Президент предложил перейти на отраслевую систему оплаты труда
Президенту РФ Владимиру Путину хочется выяснить, что думает народ по поводу предстоящих больших изменений в жизни страны, считает депутат Госдумы РФ Алексей Журавлёв («Родина»). Об этом он заявил 22 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя визит главы государства в Усмань (Липецкая область).
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В медицинских вузах России целевой набор студентов по программе «Лечебное дело» должен достигать 70%, по «Педиатрии» — 75%, а по дефицитным специальностям — до 100%, считает Владимир Путин.
Об этом: Путин: медучреждения должны поддерживать «целевых» студентов
Президент РФ Владимир Путин отправился в Усмань (Липецкая область), чтобы послушать людей и поговорить с ними простым языком о предстоящей конституционной реформе, считает генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Об этом он заявил 22 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Подробности в материале: Названы три задачи, которые решал Владимир Путин в Липецкой области
С начала 2020 года выплаты за классное руководство в Липецкой области составляют шесть тысяч рублей, если в классе больше 15 человек, и пять тысяч, если детей в классе меньше 15. К ним добавятся пять тысяч рублей, которые будут выплачиваться по инициативе президента Владимира Путина. Эти меры поддержки охватят 5,9 тыс. липецких педагогов.
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МРОТ и прожиточный минимум должны были быть уравнены ещё давно, считает депутат Госдумы РФ Ольга Баталина («Единая Россия»). Об этом она заявила 22 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
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Президент РФ Владимир Путин одобрил введение «Сертификатов образования» для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком.
Об этом: Путин одобрил введение «Сертификатов образования» для матерей в декрете
Тем временем Владимир Путин прибыл в Сочи — здесь он проведёт уже ставшую традиционной встречу со студентами российских вузов в преддверии Дня российского студенчества.
Подробнее об этом: Владимир Путин прибыл в Сочи
Владимир Путин на встрече с представителями общественности по вопросам социальной поддержки граждан. Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин поздравил российское студенчество с Татьяниным днём, который отмечается 25 января.
Читайте подробнее: Владимир Путин поздравил российских студентов с Татьяниным днём
Правительство Российской Федерации к осени 2020 года представит предложения по социальным услугам для пожилых людей и инвалидов, заявил Владимир Путин в Усмани 22 января.
Об этом: Правительство к осени подготовит предложения по соцподдержке пожилых людей
Возможности для профессионального роста молодых людей должны использоваться максимально широко. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос студента из Челябинской области на встрече в центре «Сириус» в Сочи 22 января.
Об этом: Путин призвал шире использовать возможности роста для молодых людей
Президент РФ Владимир Путин в ходе поездки в Сочи призвал подумать о введении отраслевой системы оплаты труда во всей социальной сфере.
Владимир Путин на встрече со студентами спросил представительницу факультета свободных искусств Санкт-Петербургского университета, кто сейчас декан факультета.
«Кудрин», — ответила девушка.
«Кудрин? А что он понимает в искусстве-то?» — пошутил Путин.
Заседание Госсовета по вопросам развития науки планируется провести в ближайшее время. Об этом 22 января заявил президент Владимир Путин на встрече со студентами в образовательном центре «Сириус».
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Президент РФ Владимир Путин призвал задуматься о внедрении отраслевой оплаты труда во всей социальной сфере.
Об этом: Путин: нужно думать об отраслевой системе оплаты труда в соцсфере
На встрече с представителями общественности по вопросам социальной поддержки граждан. Усмань. Фото: kremlin.ru
Об этом: Путин: при поступлении в вуз главный критерий знания, а не спортдостижения
Президент РФ Владимир Путин предположил, что введение института некоего «наставника» над главой государства могло бы привести к двоевластию. Об этом он заявил в Сочи, отвечая на вопрос одной из участниц встречи о перспективах после 2024 года. В частности, девушка напомнила про опыт Сингапура, где была должность министра-наставника.
Об этом: Путин раскритиковал идею «наставника» над президентом
В России планируется ввести гранты для педагогов, об этом 22 января в Сочи заявил президент РФ Владимир Путин. С предложением о поддержке преподавателей грантами, что бы они «смогли воспитать ещё больше грантополучателей», обратилась одна из участниц.
Подробности в материале: В России будут введены гранты для педагогов — Путин
Президент РФ Владимир Путин в ходе поездки в Сочи заявил, что экс-министр культуры Владимир Мединский не останется без работы.
Владимир Путин побывал в Усманской детской школе искусств. Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области
Отвечая на вопрос участника встречи о том, чем конкретно молодёжь может помочь в реализации национальных проектов, президент ответил: «Хорошо делать своё дело».
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Президент РФ Владимир Путин пообещал попросить главу Минкультуры РФ Ольгу Любимову и её предшественника на этом посту, Владимира Мединского, заняться вопросами развития русского фольклора.
«Мы говорим много о поддержке фольклора, о поддержке национальных видов творчества в регионах России, но делаем пока ещё недостаточно», — сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин призвал ввести в школах профориентацию уже с первого класса.
«Когда профориентацию нужно начинать, если серьезно говорить, то ребенок сначала должен набраться общих знаний, чтобы иметь возможность потом сориентироваться, но роль, миссия педагога — в том, чтобы найти, увидеть талант ребенка, и помочь ему развиваться по этому направлению, где он явно демонстрирует какие-то способности», — сказал Путин.
Владимир Путин и министр просвещения Сергей Кварцов на встрече в образовательном центре «Сириус». Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин призвал прекратить «безразмерно раздувать вузы» в крупных городах РФ.
«Нужно уделить внимание вузам на местах в широком смысле слова», — сказал Путин.
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В ходе посещения Детской школы искусств города Усмань. Пояснения даёт директор школы Анна Щербак. kremlin.ru.
На встрече с представителями общественности в Липецкой области президент России, лидер ОНФ Владимир Путин поручил активистам Народного фронта внимательно наблюдать за сохранением действующих доплат учителям в регионах.
Владимир Путин и общественники. Цитата со станице ОНФ в Facebook.
Президент России Владимир Путин на встрече с общественниками напомнил:
«Что касается нормативной базы по выплатам материнского капитала, мы долго обсуждали эту меру поддержки семей с детьми и решили перенести эту основную сумму — 466 тысяч рублей с небольшим — для поддержки семей, где появляется первенец, первый ребёнок. А если появляется второй ребёнок, добавить в этот материнский капитал, как Вы знаете, ещё плюс 150 тысяч рублей.
Если иметь в виду, что у нас есть ещё одна мера поддержки, связанная с появлением третьего ребёнка, — а она заключается в том, что если третий ребёнок в семье появляется, то тогда государство вносит ещё 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита, — таким образом, общая поддержка семьи, у которой три ребёнка появляется, — свыше миллиона рублей, которые можно использовать на приобретение жилья».
Президент России Владимир Путин высказался о повышении уровня зарплат педагогов.
«Вы знаете, я уже неоднократно говорил об этом, но скажу еще раз: не так просто было пробить в свое время решение о том, что уровень доходов, заработной платы не должен быть ниже, чем в среднем по экономике в регионе. И у нас в общем и целом, наверное, за каким-то небольшим исключением, это получилось.
У нас, смотрите, в 2000 году заработная плата учителей была примерно 62 процента с небольшим от экономики в регионе в среднем. В 2009 году — 74 процента с небольшим от заработной платы по экономике региона. Сейчас почти везде — 100 процентов, в некоторых — чуть-чуть побольше. По-моему, в 15−16 регионах — от 95 до 100 процентов. Ниже всего, кстати говоря, в Мурманской области — 95,3 процента от заработных плат по экономике региона. Но я думаю, что и Мурманская область должна подтянуться, наверняка губернатор услышит и отреагирует».