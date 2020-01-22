Ярославль, 22 января, 2020, 11:42 — ИА Регнум. Ярославская областная дума не будет рассматривать проект изменения Конституции России до первого чтения в Госдуме. Проект закона поступил в региональное заксобрание только вечером 21 января. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель комитета по законодательству Ярославской областной думы Эльхан Мардалиев.

Ярославская областная дума

«В документе нам предлагалось дать отзыв на проект изменений до 22 января. Но успеть подготовить его за один день невозможно. По регламенту отзыв принимается на заседании областной думы большинством голосов. Надеемся, что проект изменений поступит уже после первого чтения в Госдуме, и тогда мы сможем его обсудить», — сказал корреспонденту ИА REGNUMЭльхан Мардалиев.

Сначала комитет по законодательству планировал собраться 22 января для рассмотрения этого вопроса, но позже это решение было отменено.