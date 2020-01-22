Калуга, 22 января, 2020, 19:00 — ИА Регнум. 432 решения суда о выдворении иностранных граждан, незаконно находившихся на территории региона и РФ, исполнили в 2019 году судебные приставы, сообщила 22 января корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун.

Иллюстрация ИА REGNUM Нелегальные мигранты.

В 2019 году под контролем калужских приставов страну покинули граждане Армении, Белоруссии, Вьетнама, Грузии, Китая, Молдавии, Нигерии, Туркестана и Украины. По закону им теперь в течение пяти лет запрещен въезд на территорию Российской Федерации. На 1 января 2020 года ещё 50 нелегалов по решению суда подлежат административному выдворению.

«Функции по исполнению судебных решений об административном выдворении иностранных граждан Служба судебных приставов получила в 2012 году. Такая мера применяется к лицам, которые нелегально находятся в стране. Нередко эти граждане осуществляют трудовую деятельность в обход российского законодательства», — сказала Любовь Скакун.