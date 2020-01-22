Амстердам, 22 января, 2020, 11:12 — ИА Регнум. Нидерландская компания Easy Caravanning представила туристический прицеп TakeOff, который весит всего 750 кг. Об этом сообщается на сайте Motor1.

Motor1 Туристический прицеп Easy Caravanning TakeOff

Небольшой вес прицепа даёт возможность буксировать его компактным авто. Кроме того, в сложенном состоянии автодом TakeOff имеет небольшие размеры. Также трейлер получил большое количество внешних надстроек.

Прицеп рассчитан на двоих человек. В трейлере есть модульная кухня, которую можно расположить как внутри, так и снаружи прицепа. Время развёртывания туристического фургона составляет 30 секунд.

В продажу новинка поступит в 2020 году.

Напомним, в Соединённых Штатах профессиональный сноубордист Остин Смит создал на основе пожарной машины 1953 года выпуска автодом для поездок на снежные горные трассы для занятий на сноуборде. В фургоне есть дровяная печь, которая не только обогревает, но и используется для подогрева пищи.

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