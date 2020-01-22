Компания Easy Caravanning создала туристический трейлер весом 750 кг
Амстердам, 22 января, 2020, 11:12 — ИА Регнум. Нидерландская компания Easy Caravanning представила туристический прицеп TakeOff, который весит всего 750 кг. Об этом сообщается на сайте Motor1.
Небольшой вес прицепа даёт возможность буксировать его компактным авто. Кроме того, в сложенном состоянии автодом TakeOff имеет небольшие размеры. Также трейлер получил большое количество внешних надстроек.
Прицеп рассчитан на двоих человек. В трейлере есть модульная кухня, которую можно расположить как внутри, так и снаружи прицепа. Время развёртывания туристического фургона составляет 30 секунд.
В продажу новинка поступит в 2020 году.
Напомним, в Соединённых Штатах профессиональный сноубордист Остин Смит создал на основе пожарной машины 1953 года выпуска автодом для поездок на снежные горные трассы для занятий на сноуборде. В фургоне есть дровяная печь, которая не только обогревает, но и используется для подогрева пищи.
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