Ярославль, 22 января, 2020, 10:37 — ИА Регнум. УФАС по Ярославской области проводит проверку закупки по организации банкетов во время мероприятий правительства Ярославской области. Информация об этом размещена на сайте антимонопольного органа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Bankiros.ru Австралийские доллары

Поводом для проверки стал не предмет контракта, а техническая ошибка при проведении закупки. На портале госзакупок значится, что его цена составляет 2 млн 500 тыс австралийских долларов. Судя по всему, на эту деталь никто не обратил внимание, закупка состоялась. Победителем выступило ярославское ООО «Вершина». Оно стало единственным участником аукциона, с ним и было решено заключить контракт по максимальной цене — 2 млн 500 тыс австралийских долларов. По данным портала, контракт находится на подписании у поставщика.

Интересно, что в проекте контракта цена указана в рублях. В УФАС с жалобой обратилась заместитель руководителя администрации губернатора Ярославской области. Фактически региональные власти пожаловались на себя. Судя по всему, закупка будет отменена. Сам контракт предполагает проведение банкетов, фуршетов и выездных обедов по заказу правительства Ярославской области. К контракту прилагается меню, в котором присутствуют различные деликатесы, например, салат с ломтиками угря, семга с пармезаном и так далее.