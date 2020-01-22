Обнинск, Калужская область, 22 января, 2020, 18:57 — ИА Регнум. Прокуратурой Обнинска Калужской области признано законным решение о возбуждении уголовного дела в отношении 48-летнего местной жительницы, бухгалтера сети продуктовых магазинов, по факту присвоения денежных средств в особо крупном размере. Об этом 22 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

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Следствием установлено, что женщина, занимая должность бухгалтера, на протяжении длительного времени не передавала в кассу подотчетные денежные средства, тем самым присвоила вверенные ей денежные средства в размере более 1,3 млн рублей.

Подозреваемой грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.