Оренбург, 22 января, 2020, 10:26 — ИА Регнум. В Оренбурге вечером 21 января коммунисты организовали сбор подписей за возвращение одного из старейших в России памятников Владимиру Ленину на место, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Хомутова Точка сбора подписей за возвращение памятника

Как отметили организаторы, за полтора часа горожане заполнили почти 50 листов, каждый из которых содержит 15 подписей. Добавим, что местом акции стала площадка перед постаментом без памятника.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Памятник без бронзовой фигуры Ленина закрыли баннером

Наталья Хомутова Так сейчас выглядит объект культурного наследия

Напомним, что бронзовую фигуру вождя пролетариата демонтировали 18 сентября 2018 года из-за аварийного состояния памятника. Территорию объекта культурного значения обнесли зелёным забором, впоследствии фасад закрыли баннером на котором был изображен демонтированный памятник. Это вызвало широкий резонанс. В настоящее время нет ни бронзовой фигуры Ленина, ни баннера.

Памятник В.И. Ленину — один из первых памятников в стране и старейший памятник вождю пролетариата в Оренбурге, сооруженный на средства оренбургских рабочих в 1925 году.

Добавим, 21 января исполнилось 96 лет со дня смерти Владимира Ленина.