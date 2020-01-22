Оренбург, 22 января, 2020, 08:43 — ИА Регнум. В Соль-Илецком районе произошло смертельное ДТП. В нем погибли два человека, сообщили 22 января корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области Автоавария в Оренбуржье

На участке Оренбург — Акбулак трассы Казань — Оренбург — Акбулак — гр. Республики Казахстан столкнулись автомобиль «ВАЗ-211 540» и грузовик «Ивеко». Водитель и пассажир легковой машины скончались.

По данным полиции, автомобиль «ВАЗ» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. По факту ДТП проводится проверка, после которой примут процессуальное решение.